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NYHET Neste generasjons DiamondClean
Komplett oversikt gir komplett tannhygiene
Utgått
Tre modi
To børstehoder
UV-børstehoderenser
De unike dynamiske bevegelsene til den elektriske tannbørsten fra Philips Sonicare kommer skånsomt og effektivt til mellom tennene og langs tannkjøttkanten.
Denne Philips Sonicare elektriske tannbørsten gir optimal rengjøring mellom tennene og langs tannkjøttranden, slik at du får sunnere tannkjøtt på bare to uker.
To minutters timer på denne elektriske Sonicare-tannbørsten fra Philips sørger for at du børster så lenge tannlegen anbefaler det
4.2
av 5
419
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
Lovelyshan
06/12/2017
Sverige
Nice Design, convenient travel box
The product is really good and quite convenient for travel to be used. recommended!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare HX6932/10 Sonisk eltandborste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare HX6932/10 Sonisk eltandborste
Giotto
08/12/2010
Sverige
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare HX6932/10 Sonisk eltandborste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare HX6932/10 Sonisk eltandborste
JOHN123POP
09/09/2019
United Kingdom
EXCELLENT
I have used a Philips electric toothbrush for 2 or 3 years and just replaced with two new electric toothbrushes, highly recommended, I am REALLY PLEASED WITH MY PURCHACE.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare HX6932/10 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare HX6932/10 Sonic electric toothbrush
Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024.
E coli, S. mutans og Herpes simplex