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  • Avansert rengjøring
  • Avansert rengjøring
  • Avansert rengjøring
  • Avansert rengjøring
  • Avansert rengjøring
  • Avansert rengjøring
  • Avansert rengjøring
  • Avansert rengjøring
  • Avansert rengjøring
  • Avansert rengjøring

Utgått

Philips Sonicare FlexCareSonic elektrisk tannbørste

HX6932/10

4.2
| (419) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet
Avansert rengjøring
Nyskapende teknologi gir bedre resultater. Nå finnes det en måte som garantert gir deg bedre munnhygiene på. Det er den nye elektriske tannbørsten Sonicare FlexCare fra Philips som tilpasser seg dine munnhygienebehov.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Den mest anbefalte tannbørstemerke med sonisk teknologi av tannleger verden over1

Tannbørsten gir rene tenner og rent tannkjøtt på en skånsom måte

Avansert rengjøring

  • Tre modi

  • To børstehoder

  • UV-børstehoderenser

Sonicares dynamiske rengjøringsbevegelser fører væske mellom tennene

Sonicares dynamiske rengjøringsbevegelser fører væske mellom tennene

De unike dynamiske bevegelsene til den elektriske tannbørsten fra Philips Sonicare kommer skånsomt og effektivt til mellom tennene og langs tannkjøttkanten.

Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker

Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker

Denne Philips Sonicare elektriske tannbørsten gir optimal rengjøring mellom tennene og langs tannkjøttranden, slik at du får sunnere tannkjøtt på bare to uker.

Tominutters-timer sørger for anbefalt pussetid

Tominutters-timer sørger for anbefalt pussetid

To minutters timer på denne elektriske Sonicare-tannbørsten fra Philips sørger for at du børster så lenge tannlegen anbefaler det

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.2

av 5

419

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

06/12/2017

Sverige

Sverige

Nice Design, convenient travel box

The product is really good and quite convenient for travel to be used. recommended!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare HX6932/10 Sonisk eltandborste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare HX6932/10 Sonisk eltandborste

08/12/2010

Sverige

Sverige

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare HX6932/10 Sonisk eltandborste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare HX6932/10 Sonisk eltandborste

09/09/2019

United Kingdom

United Kingdom

EXCELLENT

I have used a Philips electric toothbrush for 2 or 3 years and just replaced with two new electric toothbrushes, highly recommended, I am REALLY PLEASED WITH MY PURCHACE.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare HX6932/10 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare HX6932/10 Sonic electric toothbrush

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024. 

  1. E coli, S. mutans og Herpes simplex