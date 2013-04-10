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  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner

Utgått

Philips Sonicare HealthyWhiteSonic elektrisk tannbørste

HX6782/02

4.4
| (35) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produktet
Hvitere, sunnere tenner
Alle liker et skinnende hvitt smil. La tennenes naturlig hvitfarge komme til syne. HealthyWhite har bevist effekt når det gjelder å fjerne misfarging på tennene i løpet av bare to uker, når du bruker Clean & White-modusen regelmessig.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Den mest anbefalte tannbørstemerke med sonisk teknologi av tannleger verden over1

Hvitere, sunnere tenner

  • Tre modi

  • To børstehoder

Sonicares dynamiske rengjøringsbevegelser fører væske mellom tennene

Sonicares dynamiske rengjøringsbevegelser fører væske mellom tennene

De unike dynamiske bevegelsene til den elektriske tannbørsten fra Philips Sonicare kommer skånsomt og effektivt til mellom tennene og langs tannkjøttkanten.

Børstehode med vinklet hals for bedre rekkevidde til de bakerste tennene

Børstehode med vinklet hals for bedre rekkevidde til de bakerste tennene

Den unike vinklede børstehodehalsen til dette tannbørstehodet gjør det enklere å nå baktenner, og fjerner plakk på de stedene der det er vanskelig å komme til.

Naturlig hvitere tenner med patentert sonisk teknologi

Naturlig hvitere tenner med patentert sonisk teknologi

Den dynamiske pussebevegelsen til denne tannbørsten og den bredere direkte kontakten med hver tann har bevist effekt ved fjerning av misfarging som kan oppstå hver dag, og bidrar til å gjøre tennene naturlig hvitere.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.4

av 5

35

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produktet

2

10/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Practical and portable

Very compact, easy to use and convenient size to stow away in baggage. Would recommend for travel use. Excellent.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

27/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy to change heads

This toothbrush has meant less fillings! It is also easy to use and easy to change the heads.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

love it.

My teeth always feel like I've just been to the dentist after using this toothbrush.

Denne omtalen gjelder Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

Denne omtalen gjelder Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024. 

  1. basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag, på Clean-modus

  2. Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste