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NYHET Neste generasjons DiamondClean
Komplett oversikt gir komplett tannhygiene
Utgått
Tre modi
To børstehoder
De unike dynamiske bevegelsene til den elektriske tannbørsten fra Philips Sonicare kommer skånsomt og effektivt til mellom tennene og langs tannkjøttkanten.
Den unike vinklede børstehodehalsen til dette tannbørstehodet gjør det enklere å nå baktenner, og fjerner plakk på de stedene der det er vanskelig å komme til.
Den dynamiske pussebevegelsen til denne tannbørsten og den bredere direkte kontakten med hver tann har bevist effekt ved fjerning av misfarging som kan oppstå hver dag, og bidrar til å gjøre tennene naturlig hvitere.
4.4
av 5
35
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produktet
Sidewalk
10/04/2013
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Practical and portable
Very compact, easy to use and convenient size to stow away in baggage. Would recommend for travel use. Excellent.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
blondie
27/07/2012
United Kingdom
Easy to change heads
This toothbrush has meant less fillings! It is also easy to use and easy to change the heads.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
Katie
26/07/2012
United Kingdom
love it.
My teeth always feel like I've just been to the dentist after using this toothbrush.
Denne omtalen gjelder Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
Denne omtalen gjelder Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024.
basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag, på Clean-modus
Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste