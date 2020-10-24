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Philips Sonicare EasyClean Sonic elektrisk tannbørste
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HX6511/02
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Kan jeg bytte ut batteriet på Sonicare-tannbørsten min?
Hvorfor er det et mellomrom mellom børstehodet og håndtaket?
Kan jeg bruke Sonicare-laderen sammen med andre tannbørster?
Hvordan registrerer jeg Sonicare-tannbørsten min?
Hva er pussemodusene for Sonicare-tannbørsten min?
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Sonicare-tannbørsten lader ikke
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Sonicare-tannbørsten vibrerer ikke
Sonicare-tannbørsten lager mye lyd
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