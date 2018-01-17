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NYHET Neste generasjons DiamondClean
Komplett oversikt gir komplett tannhygiene
Én modus
Ett børstehode
De unike dynamiske bevegelsene til den elektriske tannbørsten fra Philips Sonicare kommer skånsomt og effektivt til mellom tennene og langs tannkjøttkanten.
Den unike vinklede børstehodehalsen til dette tannbørstehodet gjør det enklere å nå baktenner, og fjerner plakk på de stedene der det er vanskelig å komme til.
Philips Sonicare er en skånsom elektrisk tannbørste for tannregulering (børstehodene slites fortere ut når de brukes på regulering), og den er trygg for rekonstruerte tenner (fyllinger, kroner, skallfasetter) og også for tannlommer.
4.3
av 5
1094
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produktet
Torair
17/01/2018
Norge
Den beste elektriske børste jeg har brukt til dags dato!
Jeg har i flere år før jeg kjøpte denne børsten brukt en roterende elektrisk børste og vært veldig fornøyd med denne. Men etter at jeg så en test på TV2 hjelper deg, så ble jeg fristet til å prøve Philips sin børste. Og den er mye bedre syns jeg. Kjøpte en til guttungen også, og han er også veldig fornøyd med den. Vi liker mye bedre denne type elektrisk tannbørste enn den roterende typen!
Denne omtalen gjelder EasyClean HX6511/04 Sonic elektrisk tannbørste
Denne omtalen gjelder EasyClean HX6511/04 Sonic elektrisk tannbørste
Memo 34
21/05/2020
Danmark
Bekreftet kjøper
Jeg er virkelig glad for den
Jeg kan virkelig lide den, fordi den er nemt at børste tandkød og den gøre tander mere renere end almindelig tandbørste.
Fordeler
oral b El
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder EasyClean HX6511/22 Sonisk eltandbørste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder EasyClean HX6511/22 Sonisk eltandbørste
Klevo
24/11/2019
Sverige
Bekreftet kjøper
Den bästa eltandborsten som jag har haft
Det är den absolut bästa eltandborste som jag har använt. Jämfört med konkurrenternas är allt mycket bättre med denna. Batteriet räcker länge innan man behöver ladda det.
Fordeler
Mycket bra kvalitet
Ulemper
Inga
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla
Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024.
basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag, på Clean-modus
Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste