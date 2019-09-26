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30 dagers angrerett
Utgått
Titanblad med lang holdbarhet
24 lengder, 1–23 mm
120 min trådløs bruk / 1 t lading
Justerbar skjeggkam med veske
Skjær rett gjennom alle hårtyper med den avanserte DualCut-teknologien, som kombinerer et dobbeltslipt klippeelement med teknologi med lav friksjon. Det nyskapende klippeelementet er utformet for å klippe håret dobbelt så raskt som vanlige Philips-klippere og har robust beskyttelse i rustfritt stål for optimal holdbarhet.*
Få en perfekt og trygg klipp med selvslipende titanbelagte stålblader som er laget for langvarig ytelse, gang på gang.
Vri zoomhjulet for å velge og låse den lengden du ønsker, med 23 lengdeinnstillinger fra 1 mm til 23 mm, med nøyaktig 1 mm mellom hver lengde. Eller du kan bruke den uten kammen for en tett trimming på 0,5 mm.
4.1
av 5
252
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produktet
NCBP
26/09/2019
Danmark
Bekreftet kjøper
Multijusterbart, lan levetid på batteri , falder g
Kan ikke umidelbart finde negative sider af produktet
Fordeler
Brugervnligt på alle måder
Ulemper
Intet at bemærke
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 7000 HC7450/80 Sæt til hår- og skægtrimning, titaniumskær
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 7000 HC7450/80 Sæt til hår- og skægtrimning, titaniumskær
buster51
14/08/2019
Danmark
perfekt maskine
Virkelig dejlig klipper, virker perfekt,nem at bruge.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 7000 HC7450/80 Sæt til hår- og skægtrimning, titaniumskær
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 7000 HC7450/80 Sæt til hår- og skægtrimning, titaniumskær
nkhtyve
21/05/2017
Danmark
Bekreftet kjøper
Helt igennem glimrende produkt
Et helt igennem glimrende produkt der klipper som den skal. Og så er der endda turbo på. Det tager ingen tid at klippe sig selv nu og klipningen er fin og uden totter. Kan helt klart anbefales
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 7000 HC7450/80 Sæt til hår- og skægtrimning, titaniumskær
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 7000 HC7450/80 Sæt til hår- og skægtrimning, titaniumskær
Sammenlignet med den foregående modellen fra Philips