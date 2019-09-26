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  • HAIRCLIPPER 7000-serien – klipper dobbelt så raskt*
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  • HAIRCLIPPER 7000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HAIRCLIPPER 7000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HAIRCLIPPER 7000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HAIRCLIPPER 7000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HAIRCLIPPER 7000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HAIRCLIPPER 7000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HAIRCLIPPER 7000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • HAIRCLIPPER 7000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HAIRCLIPPER 7000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HAIRCLIPPER 7000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HAIRCLIPPER 7000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HAIRCLIPPER 7000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HAIRCLIPPER 7000-serien – klipper dobbelt så raskt*

Utgått

Hairclipper series 7000Sett for trimming av hår og skjegg; titanblad

HC7450/80

4.1
| (252) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produktet
HAIRCLIPPER 7000-serien – klipper dobbelt så raskt*
Hårklipperne HC7450/80 i 7000-serien er konstruert for å vare. De selvslipende bladene trenger aldri smøring, noe som gir deg et konsekvent perfekt resultat år etter år. Den justerbare trimmekammen har 23 forskjellige lengdeinnstillinger med 1 mm presisjon mellom trinnene, slik at du kan få akkurat den lengden og stilen du ønsker deg. Til denne modellen følger det også med en trimmekam for skjegg, et praktisk etui, en saks og en kam.
Se alle fordeler

Alt du trenger for en komplett hjemmeklipp – Hårklipper i serie 7000

HAIRCLIPPER 7000-serien – klipper dobbelt så raskt*

  • Titanblad med lang holdbarhet

  • 24 lengder, 1–23 mm

  • 120 min trådløs bruk / 1 t lading

  • Justerbar skjeggkam med veske

Dobbeltslipt klippeelement med redusert friksjon

Dobbeltslipt klippeelement med redusert friksjon

Skjær rett gjennom alle hårtyper med den avanserte DualCut-teknologien, som kombinerer et dobbeltslipt klippeelement med teknologi med lav friksjon. Det nyskapende klippeelementet er utformet for å klippe håret dobbelt så raskt som vanlige Philips-klippere og har robust beskyttelse i rustfritt stål for optimal holdbarhet.*

Ekstra skarpe blader for et ekstra skarpt resultat

Ekstra skarpe blader for et ekstra skarpt resultat

Få en perfekt og trygg klipp med selvslipende titanbelagte stålblader som er laget for langvarig ytelse, gang på gang.

Enkelt å velge og låse i 24 lengdeinnstillinger: 0,5 mm til 23 mm

Enkelt å velge og låse i 24 lengdeinnstillinger: 0,5 mm til 23 mm

Vri zoomhjulet for å velge og låse den lengden du ønsker, med 23 lengdeinnstillinger fra 1 mm til 23 mm, med nøyaktig 1 mm mellom hver lengde. Eller du kan bruke den uten kammen for en tett trimming på 0,5 mm.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.1

av 5

252

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produktet

26/09/2019

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Multijusterbart, lan levetid på batteri , falder g

Kan ikke umidelbart finde negative sider af produktet

Fordeler

Brugervnligt på alle måder

Ulemper

Intet at bemærke

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 7000 HC7450/80 Sæt til hår- og skægtrimning, titaniumskær

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 7000 HC7450/80 Sæt til hår- og skægtrimning, titaniumskær

14/08/2019

Danmark

Danmark

perfekt maskine

Virkelig dejlig klipper, virker perfekt,nem at bruge.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 7000 HC7450/80 Sæt til hår- og skægtrimning, titaniumskær

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 7000 HC7450/80 Sæt til hår- og skægtrimning, titaniumskær

21/05/2017

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Helt igennem glimrende produkt

Et helt igennem glimrende produkt der klipper som den skal. Og så er der endda turbo på. Det tager ingen tid at klippe sig selv nu og klipningen er fin og uden totter. Kan helt klart anbefales

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 7000 HC7450/80 Sæt til hår- og skægtrimning, titaniumskær

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 7000 HC7450/80 Sæt til hår- og skægtrimning, titaniumskær

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  • Tidlig tilgang til salg.
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  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med den foregående modellen fra Philips