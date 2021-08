Tannbørsten leveres med det nye A3 Premium alt-i-ett-børstehodet.



Som navnet antyder, er den alt du trenger for å få renere, hvitere tenner og sunnere tannkjøtt. Med vårt beste børstehode noensinne er det ikke nødvendig å bytte mellom andre børstehoder for å oppnå et godt resultat.



Sonicare 9900 Prestige er også kompatibel med:

Philips Sonicare-børstehoder (A3, C3, C2, C1, G3, G2, W3, W, S, I, Kids)



Denne Sonicare-tannbørsten er ikke kompatibel med følgende tannbørstehoder:

Philips One, E-serien (Essence-skrukork), PowerUP (batteri).