Trykk børstehodet hardt ned på håndtaket. Merk: Det er vanlig å se et lite mellomrom mellom børstehodet og håndtaket fordi det gjør at børstehodet kan vibrere ordentlig

Plasser tannbørstehårene mot tennene med en liten vinkel, omtrent 45 grader. Bruk et lett trykk for å få børstehårene til å nå tannkjøttet eller litt under tannkjøttet. Merk: Hold alltid midten av børstehodet i kontakt med tennene.

Trinn fem

Trykk lett for å maksimere effektiviteten – tannbørsten gjør jobben for deg.



Beveg tannbørstehodet sakte frem og tilbake over tennene dine, slik at de lengste børstehårene kommer til mellom tennene. Fortsett denne bevegelsen gjennom hele pusseøkten.



Merk: Børstehårene bør stå litt ut. Ikke skrubb. En vibrasjonsendring fra håndtaket og lilla blink fra lysringen varsler deg når du trykker for hardt.