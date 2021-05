Sonicare 9900 Prestige leveres med et førsteklasses A3-børstehode som gir deg alt du trenger av pussing, bleking og tannkjøtthelse. Du bør ikke endre standard alt-i-ett Clean-modus, da den gir deg den to minutters tannpussen tannlegene anbefaler, med en seksdelt pussefunksjon.



Hvis du vil tilpasse det ytterligere, er dette enkelt å gjøre i Sonicare-appen. Du kan velge mellom fem modi.



Clean-modus (standard)

Pussetid: 2 minutter

Denne modusen fjerner plakk ekstremt effektivt med et program på to minutter.



Deep Clean-modus

Pussetid: 3 minutter

Deep Clean er en utvidet versjon av Clean-modusen, og er det perfekte valget hvis du har problemområder som trenger ekstra oppmerksomhet.



White+-modus

Pussetid: 2 minutter og 40 sekunder

Perfekt for å fjerne flekker på overflaten fra for eksempel kaffe og te. De ekstra 40 sekundene lar deg fokusere på pussing av fortennene.



Gum Health-modus

Pussetid : 3 minutter og 20 sekunder

Denne modusen gir ekstra tid med redusert effekt for å massere tannkjøttet forsiktig for å få bedre sirkulasjon og bedre tannkjøtthelse.



Sensitive-modus

Pussetid : 2 minutter

Denne modusen gir pussing med mindre kraftig vibrasjon som er enklere for tennene og tannkjøttet.