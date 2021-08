Hold barbermaskinen opp-ned over holderen. Kontroller at fronten på barbermaskinen peker mot SmartClean-systemet, og følg deretter trinnene nedenfor:

Sett barbermaskinen i Smart Clean-holderen Vipp barbermaskinen bakover Trykk ned topphetten på SmartClean-systemet til du hører et klikk, og bekreft at barbermaskinen er låst på plass.

Det blinker et batterisymbol på SmartClean-systemet for å angi at barbermaskinen lades.