Hvis kameratillatelsene dine er aktiverte, men du fortsatt ikke kan ta et bilde til en Philips NutriU-oppskrift, må du kontrollere at kameraet fungerer som det skal når du tar et vanlig bilde.

Hvis du ikke kan ta et vanlig bilde, er det et problem med kameraet.

Hvis du kan ta vanlige bilder og kameratillatelsene for appen er aktiverte, kan du kontakte oss. Vi må vite hvilken OS-versjon du har (iOS, Android, installert versjon) og enhetsmodellen din for å kunne hjelpe deg.