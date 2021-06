Philips OneBlade er utstyrt med en indikator for bladslitasje.En grønn linje vises gradvis på bladet når du bruker det. Når denne linjen er godt synlig, anbefales det å bytte ut bladet for best mulig OneBlade-opplevelse. Selv om den grønne linjen er ment som en indikasjon, kan det være lurt å skifte ut bladet før eller senere enn det som er indikert, avhengig av hvor fornøyd du er med ytelsen til bladet.Bruk alltid originale Philips reserveblader sammen med OneBlade.Den nøyaktige levetiden til bladet ditt kan variere avhengig av hvordan du bruker den. På samme måte som manuelle blader blir bladet sløvt over tid, og dette kan føre til redusert barberingsytelse og økt hårtrekking under barbering og trimming.Tilbehør som kammer eller deksler kan hindre at indikatoren for utskifting på bladet fungerer som den skal. For å oppnå optimal ytelse anbefaler vi at du alltid skifter ut bladet minst én gang hver fjerde måned.Hvis du vil kjøpe nye blader til Philips OneBlade, kan du gå til nettbutikken