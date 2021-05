Slik bruker du Philips Avance Airfryer XXL (digitalskjerm)

Følg instruksjonene eller se på videoen nedenfor for å lære hvordan du starter tilberedningen og bruker Keep warm-funksjonen med Airfryer:



Start stekeprosess:



1. Koble støpselet til Philips Airfryer til stikkontakten



2. Trykk på av/på-knappen



3. Hvis du vil endre forhåndsinnstillingen, vrir du på QuickControl-bryteren (foran på apparatet) til ønsket innstilling. Trykk på QuickControl-bryteren for å bekrefte valgt forhåndsinnstilling eller manuell funksjon. Tilberedningstiden blinker på skjermen.



4. For å endre tilberedningstiden vrir du QuickControl-bryteren til ønsket innstilling. For å bekrefte den valgte tilberedningstiden trykker du på QuickControl-bryteren. Velg tiden i henhold til tabellen i oppskriftsboken eller i brukerhåndboken, som du finner under Håndbøker og dokumentasjon på kundestøttesiden.



Merk: Hvis du velger manuell forhåndsinnstilling, kan du velge temperaturen først.



5. Apparatet begynner stekingen når tilberedningstiden er bekreftet.



Keep warm-funksjon:



Keep warm-modusen er utformet for å holde maten din varm umiddelbart etter at den er tilberedt i Airfryeren. På grunn av den lave temperaturen som brukes, er ikke denne funksjonen beregnet på gjenoppvarming.



I Keep warm-modus slår vifta og varmeelementet inne i apparatet seg på fra tid til annen. Dette holder maten varm i 30 minutter etter at stekingen er avsluttet.



Du kan også se videoen nedenfor: