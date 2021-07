Ikke fyll ovnsformer eller kakeformen mer enn halvveis, siden deigen heves under steking i Airfryer. Hvis du har hatt for mye deig i formen, kan deigen heves opp til varmeelementet, og toppen kan bli brent. Ikke sett kakeformen rett i pannen, siden dette hindrer luftstrømmen i pannen slik at bare den øverste delen av maten blir stekt. Sett alltid kakeformen i kurven.

Tips: Du finner mer informasjon og tips til oppskrifter som kan tilberedes i Airfryer, i Airfryer-appen.