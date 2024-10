Philips trådløs støvsuger 2000- og 3000 Series​

Versuni tilbakekaller frivillig bare batteripakkene til Philips 2000 og Philips 3000-serien trådløse stavstøvsugere.​ Denne beslutningen er i tråd med vårt engasjement for å sikre at produktene våre oppnår høyeste standard for kvalitet, pålitelighet og sikkerhet. Hvis du har kjøpt Philips trådløs støvsuger 2000- eller 3000 Series​, gjør du følgende for å få instruksjoner om hvordan du bytter ut batteripakken kostnadsfritt: