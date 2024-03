Hvis produktet ditt er berørt, er det viktig å merke seg at du bør slutte å bruke babycallen og trekke ut støpselet fra stikkontakten.

Ta kontakt med ditt lokale Consumer Care-team for å få babycallen erstattet på KONTAKT. Sørg for å ha babymonitoren med produksjonsdatokode tilgjengelig når du ringer. Hvis produktet ditt ikke er berørt, trenger du ikke å foreta deg noe mer. Vi ønsker å forsikre deg om at produktet du har for hånden er trygt å bruke og ikke påvirkes av utskiftningen. Alle andre babymonitorer bruker en annen type batteri.

Vi takker på forhånd for oppmerksomheten og forståelsen din, og beklager ulempene dette måtte medføre.