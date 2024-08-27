Philips' støtte Forbindelsen blir ofte tapt mellom Baby Unit og appen

Hvis tilkoblingen mellom babyenheten og Philips Avent Baby Monitor+-appen ikke er tilfredsstillende, følger du fremgangsmåten nedenfor for å forbedre tilkoblingen.

Sjekk om Wi-Fi-tilkoblingen din er god og stabil. Kontroller styrken på Wi-Fi-signalet på siden for appinnstillinger. Det fungerer best når det står «utmerket» eller «bra». Ellers bruk en Wi-Fi-forsterker for å få et bedre signal.

Sørg for at du bruker den nyeste versjonen av Philips Avent Baby Monitor+-appen. Hvis ikke må du oppdatere appen på smarttelefonen din.

Åpne Philips Avent Baby Monitor+-appen på smarttelefonen på nytt.

Slå av og på igjen modemet og/eller ruteren.

Start babyenheten på nytt ved å trykke på av/på-knappen.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCD971/26 , SCD973/26 , SCD974/26 .