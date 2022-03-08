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  • Musikken og fargen du vil ha
  • Musikken og fargen du vil ha
  • Musikken og fargen du vil ha
  • Musikken og fargen du vil ha
  • Musikken og fargen du vil ha
  • Musikken og fargen du vil ha
  • Musikken og fargen du vil ha
  • Musikken og fargen du vil ha
  • Musikken og fargen du vil ha

Utgått

Kablede øretelefoner

TAE1105PK/00

2
| (1) Omtale

Tilgjengelig i

Blå
Blå
Hvit
Hvit
Rosa
Rosa
Svart
Svart
Musikken og fargen du vil ha
Med disse kablede øretelefonene kan du nyte musikken din med stil. Du får slagkraftig bass, et tøft utseende og en komfortabel passform i øret. Trenger du å bruke telefonens taleassistent? Bare trykk på fjernkontrollen på ledningen.
Se alle fordeler

Musikken og fargen du vil ha

  • 8,6 mm drivere for ekstra bass

  • En gullbelagt kontakt

  • Sikker, komfortabel i-øret-passform

  • Enkel fjernkontroll på ledningen

Fyldig bass. Klar lyd

Hva er livet uten favorittlåtene dine? Disse hodetelefonene gir en stor, fyldig bass fra kraftige neodymdrivere på 8,6 mm og kan skryte av en gullbelagt kontakt.

Dans til musikken uten ubehag

En komfortabel passform er garantert takket være et ergonomisk, akustisk rørdesign og utbyttbare ørepropptrekk i tre størrelser. Nyt hvert sekund av favorittlåtene dine.

Innebygd fjernkontroll. Bytt fra spillelisten til samtalen på en enkel måte

Motta et anrop og sett spillelisten på pause uten å berøre smarttelefonen. Det passer ypperlig hvis bassen slår på og du ikke vil gå glipp av de beste delene.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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2.0

av 5

1

Omtale

5
4
3
1

08/03/2022

France

France

Tiens à peu près 3 mois

Dans l'idée ce sont de bons ecouteurs pour leur prix (environ 15e) et tant qu'ils marchent ils sont vrmt biens mais à chaque fois du jour au lendemain ils lâchent...Donc un écouteur sur deux qui marche, ça fait pause sur les musiques tout seul, ça passe à la prochaine musique, ça fait des +15sec sur les podcasts enfin bref c'est juste impossible à utiliser d'un coup. D'une minute à l'autre vos écouteurs sont morts... Donc même pour ce prix si c'est pour les changer 3/4 fois dans l'année ça vaut pas le coup

Denne omtalen gjelder TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

Denne omtalen gjelder TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

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