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Utgått
TAE1105BL/00
8,6 mm drivere for ekstra bass
En gullbelagt kontakt
Sikker, komfortabel i-øret-passform
Enkel fjernkontroll på ledningen
Hva er livet uten favorittlåtene dine? Disse hodetelefonene gir en stor, fyldig bass fra kraftige neodymdrivere på 8,6 mm og kan skryte av en gullbelagt kontakt.
En komfortabel passform er garantert takket være et ergonomisk, akustisk rørdesign og utbyttbare ørepropptrekk i tre størrelser. Nyt hvert sekund av favorittlåtene dine.
Motta et anrop og sett spillelisten på pause uten å berøre smarttelefonen. Det passer ypperlig hvis bassen slår på og du ikke vil gå glipp av de beste delene.
2.0
av 5
1
Omtale
Jsp0102
08/03/2022
France
Tiens à peu près 3 mois
Dans l'idée ce sont de bons ecouteurs pour leur prix (environ 15e) et tant qu'ils marchent ils sont vrmt biens mais à chaque fois du jour au lendemain ils lâchent...Donc un écouteur sur deux qui marche, ça fait pause sur les musiques tout seul, ça passe à la prochaine musique, ça fait des +15sec sur les podcasts enfin bref c'est juste impossible à utiliser d'un coup. D'une minute à l'autre vos écouteurs sont morts... Donc même pour ce prix si c'est pour les changer 3/4 fois dans l'année ça vaut pas le coup
Denne omtalen gjelder TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires
Denne omtalen gjelder TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires