ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Gode rytmer, kraftig bass
  • Gode rytmer, kraftig bass

Utgått

Hodetelefoner med mikrofon

SHE3555WT/00

Tilgjengelig i

Blå
Blå
Hvit
Hvit
Rød
Rød
Svart
Svart
Gode rytmer, kraftig bass
Ultra small, big bass Philips Beamers in-ear headphones feature oval tube inserts for comfort.
Se alle fordeler

Kompakt design

Gode rytmer, kraftig bass

  • Elementer på 8,6mm / lukket bakside

  • Øretelefoner

To utskiftbare gummiputer til øret for en optimal passform

Øreputer leveres i et utvalg på to størrelser for en personlig tilpasset og god passform.

Innebygd mikrofon bytter mellom musikk og telefonsamtaler

Med den innebygde mikrofonen kan du bytte fra musikkavspilling til å svare på anrop, slik at du alltid kan være tilkoblet.

Effektive drivere for stor bass og klar lyd

Philips Vibes-øretelefoner huser effektive drivere i en kompakt design. De har en perfekt passform og pumper ut klar lyd og dundrende bass.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.