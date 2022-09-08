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Utgått
SHE3555WT/00
Elementer på 8,6mm / lukket bakside
Øretelefoner
Øreputer leveres i et utvalg på to størrelser for en personlig tilpasset og god passform.
Med den innebygde mikrofonen kan du bytte fra musikkavspilling til å svare på anrop, slik at du alltid kan være tilkoblet.
Philips Vibes-øretelefoner huser effektive drivere i en kompakt design. De har en perfekt passform og pumper ut klar lyd og dundrende bass.
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