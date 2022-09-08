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Utgått
SHE3555RD/00
Gode rytmer, kraftig bass
Ultra small, big bass Philips Beamers in-ear headphones feature oval tube inserts for comfort.
Elementer på 8,6mm / lukket bakside
Øretelefoner
Ovalt lydrør gir ergonomisk og komfortabel passform som passer til alle ører.
Svært små øretelefoner som passer perfekt i øret og forsegler øret, slik at bakgrunnsstøyen stenges ute.
Øreputer leveres i et utvalg på to størrelser for en personlig tilpasset og god passform.
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