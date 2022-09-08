Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
SHE3555BK/00
Gode rytmer, kraftig bass
Ultra small, big bass Philips Beamers in-ear headphones feature oval tube inserts for comfort.
Elementer på 8,6mm / lukket bakside
Øretelefoner
Ovalt lydrør gir ergonomisk og komfortabel passform som passer til alle ører.
Med den innebygde mikrofonen kan du bytte fra musikkavspilling til å svare på anrop, slik at du alltid kan være tilkoblet.
Philips Vibes-øretelefoner huser effektive drivere i en kompakt design. De har en perfekt passform og pumper ut klar lyd og dundrende bass.
Anmeldelser