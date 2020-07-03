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  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+

Utgått

Trådløse hodetelefoner med mikrofon

SHB3075BK/00

3.9
| (39) Anmeldelser

Tilgjengelig i

Blå
Blå
Hvit
Hvit
Rød
Rød
Svart
Svart
Feel it. BASS+
Philips BASS+-hodetelefonene med slagkraftig bass har en stilig og kompakt utforming. Godt design, god lyd og svært god valuta for pengene. Trådløse Bluetooth-hodetelefoner for de som trenger mer bass i musikken, men i en liten enhet.
Se alle fordeler

Feel it. BASS+

  • Elementer på 32mm / lukket bakside

  • Hodetelefoner

  • Myke øreputer

  • Sammenleggbare

Oppladbart batteri gir opptil 12 timers spilletid

Oppladbart batteri gir opptil 12 timers spilletid

Med 12 timers spilletid har du nok strøm for å spille av musikk hele dagen.

32 mm høyttalerdrivere

32 mm høyttalerdrivere

BASS+-hodetelefonene har 32 mm høyttalerdrivere som gir stor, pumpende basslyd.

Justerbare øredeksler og hodebøyle for best mulig komfort

Justerbare øredeksler og hodebøyle for best mulig komfort

BASS+-hodetelefonene er designet for best mulig tilpassing, og har dreibare øredeksler og justerbar hodebøyle som sikrer god passform for alle brukere.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.9

av 5

39

Anmeldelser

03/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

quality

good sound,light weight comfortable ,good battery life and very cheap.

Fordeler

all

Ulemper

non

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB3075BL Wireless On Ear Headphone with mic

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB3075BL Wireless On Ear Headphone with mic

21/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

The Sound is Excellent!

I had Philips wired Headphones and i thought the sound was pretty decent, unfortunately the wire broke so i upgraded to these and i am so glad i did. They look so stylish, are very comfortable and cushy to wear and the Bass on these went up a few notches on my old ones plus the fact they are wireless and are easy to connect with my phone is the icing on the cake. WOULD HIGHLY RECOMMEND!.

Fordeler

Great Sound, Comfortable and Wireless.

Ulemper

Sometimes feel a bit slippery on head.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic

10/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

great product

this pair of earphones to me was good value . When it arrived i was eager to try it out . Initialy it proved to be just what i wanted and more easy to pair with everything and good sound quality.What more could you ask for.The only down side if i am being very critical is it can be a little uncomfortable if warn over long periods.But overhall i am delighted!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic

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  • Tidlig tilgang til salg.
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