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Utgått
SHB3075RD/00
Elementer på 32mm / lukket bakside
Hodetelefoner
Myke øreputer
Sammenleggbare
Med 12 timers spilletid har du nok strøm for å spille av musikk hele dagen.
BASS+-hodetelefonene har 32 mm høyttalerdrivere som gir stor, pumpende basslyd.
BASS+-hodetelefonene er designet for best mulig tilpassing, og har dreibare øredeksler og justerbar hodebøyle som sikrer god passform for alle brukere.
3.9
av 5
39
Anmeldelser
djpapa71
03/07/2020
United Kingdom
quality
good sound,light weight comfortable ,good battery life and very cheap.
Fordeler
all
Ulemper
non
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB3075BL Wireless On Ear Headphone with mic
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB3075BL Wireless On Ear Headphone with mic
Swenton12
21/06/2020
United Kingdom
The Sound is Excellent!
I had Philips wired Headphones and i thought the sound was pretty decent, unfortunately the wire broke so i upgraded to these and i am so glad i did. They look so stylish, are very comfortable and cushy to wear and the Bass on these went up a few notches on my old ones plus the fact they are wireless and are easy to connect with my phone is the icing on the cake. WOULD HIGHLY RECOMMEND!.
Fordeler
Great Sound, Comfortable and Wireless.
Ulemper
Sometimes feel a bit slippery on head.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic
Rogie
10/01/2018
United Kingdom
great product
this pair of earphones to me was good value . When it arrived i was eager to try it out . Initialy it proved to be just what i wanted and more easy to pair with everything and good sound quality.What more could you ask for.The only down side if i am being very critical is it can be a little uncomfortable if warn over long periods.But overhall i am delighted!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic
Faktiske resultater kan variere