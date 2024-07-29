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  • Rask, tett barbering
  • Rask, tett barbering
  • Rask, tett barbering
  • Rask, tett barbering
  • Rask, tett barbering
  • Rask, tett barbering
  • Rask, tett barbering
  • Rask, tett barbering
  • Rask, tett barbering
  • Rask, tett barbering
  • Rask, tett barbering
  • Rask, tett barbering
  • Rask, tett barbering
  • Rask, tett barbering
  • Rask, tett barbering
  • Rask, tett barbering

Shaver 1000 SeriesTørr elektrisk barbermaskin

S1141/00

4
| (1059) Anmeldelser
Rask, tett barbering
Philips elektrisk barbermaskin i 1000-serien gir deg rask, tett barbering og god verdi for pengene. Hele barbermaskinen kan vaskes, og den er derfor enkel i bruk og alltid pålitelig med sine 27 selvslipende PowerCut-blader.
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

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Shaver 1000 Series Tørr elektrisk barbermaskin

Shaver 1000 Series
Tørr elektrisk barbermaskin

549,00 kr

  • Shaver series 3000

    Shaver series 3000
    Skjærehoder

    349,00 kr

549,00 kr

549,00 kr

Rask, tett barbering

  • Elektrisk barbermaskin

  • PowerCut-blader

  • 4D Flex-hoder

  • Åpnes med ett trykk

PowerCut-blader for tett barbering over tid

PowerCut-blader for tett barbering over tid

De 27 selvslipende knivbladene skjærer hvert hår konsekvent rett ovenfor hudoverflaten for en glatt, jevn utføring, hver gang. De selvslipende knivbladene våre holder seg som nye i 2 år.

4D Flex-hoder følger ansiktet for en behagelig barbering

4D Flex-hoder følger ansiktet for en behagelig barbering

Flytende hoder bøyer seg i fire retninger for å opprettholde jevn kontakt med huden din og beskytter den mot kutt.

Åpne med ett trykk for enkel rengjøring

Åpne med ett trykk for enkel rengjøring

Barberhodet åpnes enkelt ved å trykke på en knapp, så det kan rengjøres under rennende vann.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

1059

Anmeldelser

29/07/2024

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Excellent product

Shaving has become a new experience since I switched my old and worn-out shaver with this 3000X. Incredibly smooth, easy, and fast. And with not one single hair left over.

Fordeler

Fast, efficient, easy.

Ulemper

---

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver 3000X Series X3002/00 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver 3000X Series X3002/00 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

08/05/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Let at bruge og barberer tæt. Er meget lydløs. Var ikke særlig dyr.

Fordeler

Barberer tæt

Ulemper

Ved ikke

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver 3000X Series X3051/00 Elektrisk shaver til våd og tør barbering

Date of Use 2026-05-08

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver 3000X Series X3051/00 Elektrisk shaver til våd og tør barbering

Date of Use 2026-05-08

24/10/2023

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Udmærket produkt

Godt mærke har altid brugt Philips Kan anbefales ok

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 1000 S1231/41 El-shaver til tør barbering, 1000-serien

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 1000 S1231/41 El-shaver til tør barbering, 1000-serien

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 