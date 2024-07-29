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S1141/00
Dette produktet
Shaver 1000 Series
Tørr elektrisk barbermaskin
549,00 kr
Shaver series 3000
Skjærehoder
349,00 kr
549,00 kr
549,00 kr
Elektrisk barbermaskin
PowerCut-blader
4D Flex-hoder
Åpnes med ett trykk
De 27 selvslipende knivbladene skjærer hvert hår konsekvent rett ovenfor hudoverflaten for en glatt, jevn utføring, hver gang. De selvslipende knivbladene våre holder seg som nye i 2 år.
Flytende hoder bøyer seg i fire retninger for å opprettholde jevn kontakt med huden din og beskytter den mot kutt.
Barberhodet åpnes enkelt ved å trykke på en knapp, så det kan rengjøres under rennende vann.
4.0
av 5
1059
Anmeldelser
Need Shave
29/07/2024
Norge
Bekreftet kjøper
Excellent product
Shaving has become a new experience since I switched my old and worn-out shaver with this 3000X. Incredibly smooth, easy, and fast. And with not one single hair left over.
Fordeler
Fast, efficient, easy.
Ulemper
---
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver 3000X Series X3002/00 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver 3000X Series X3002/00 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
God barbermaskine.
08/05/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Let at bruge og barberer tæt. Er meget lydløs. Var ikke særlig dyr.
Fordeler
Barberer tæt
Ulemper
Ved ikke
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver 3000X Series X3051/00 Elektrisk shaver til våd og tør barbering
Date of Use 2026-05-08
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver 3000X Series X3051/00 Elektrisk shaver til våd og tør barbering
Date of Use 2026-05-08
Jørgensen
24/10/2023
Danmark
Bekreftet kjøper
Udmærket produkt
Godt mærke har altid brugt Philips Kan anbefales ok
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 1000 S1231/41 El-shaver til tør barbering, 1000-serien
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 1000 S1231/41 El-shaver til tør barbering, 1000-serien
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.