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  • Komfortabel, tett barbering. Selv på sensitiv hud.
  • Komfortabel, tett barbering. Selv på sensitiv hud.
  • Komfortabel, tett barbering. Selv på sensitiv hud.
  • Komfortabel, tett barbering. Selv på sensitiv hud.
  • Komfortabel, tett barbering. Selv på sensitiv hud.
  • Komfortabel, tett barbering. Selv på sensitiv hud.
  • Komfortabel, tett barbering. Selv på sensitiv hud.
  • Komfortabel, tett barbering. Selv på sensitiv hud.
  • Komfortabel, tett barbering. Selv på sensitiv hud.
  • Komfortabel, tett barbering. Selv på sensitiv hud.
  • Komfortabel, tett barbering. Selv på sensitiv hud.
  • Komfortabel, tett barbering. Selv på sensitiv hud.
  • Komfortabel, tett barbering. Selv på sensitiv hud.
  • Komfortabel, tett barbering. Selv på sensitiv hud.
  • Komfortabel, tett barbering. Selv på sensitiv hud.
  • Komfortabel, tett barbering. Selv på sensitiv hud.

Shaver 3000 SeriesVåt og tørr elektrisk barbermaskin

S3243/12

4.2
| (2047) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produktet
Komfortabel, tett barbering. Selv på sensitiv hud.
Philips elektrisk barbermaskin i 3000-serien for våt og tørr bruk gir deg en komfortabel, tett barbering, selv på sensitiv hud. 5D Pivot & Flex-hoder, 27 selvslipende PowerCut-blader, og våt og tørr bruk sikrer enestående, pålitelige resultater hver gang.
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

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Shaver 3000 Series Våt og tørr elektrisk barbermaskin

Shaver 3000 Series
Våt og tørr elektrisk barbermaskin

1 049,00 kr

  • Shaver series 3000

    Shaver series 3000
    Skjærehoder

    349,00 kr

1 049,00 kr

1 049,00 kr

Med SkinProtect-teknologi

Komfortabel, tett barbering. Selv på sensitiv hud.

  • 5D Pivot & Flex-hoder

  • PowerCut-blader

  • Korrosjonsbestandig barberingssystem

  • Våt- og tørrbarbering

5D Pivot & Flex-hoder holder seg nær alle vinkler og kurver

5D Pivot & Flex-hoder holder seg nær alle vinkler og kurver

Ved å bøye og dreie i fem retninger følger hodet hver kurve av ansiktet ditt og skjærer like over hudnivået, slik at du får en jevn og komfortabel barbering selv på sensitiv hud.

PowerCut-blader for en konsekvent tett barbering

PowerCut-blader for en konsekvent tett barbering

27 selvslipende blader kutter konsekvent hvert hår rett over hudnivå for en jevn finish, hver gang. Våre selvslipende blader holder seg som nye i 2 år.

Våt og tørr barbering ved vasken eller i dusjen

Våt og tørr barbering ved vasken eller i dusjen

Velg en praktisk tørr barbering, eller bruk sammen med skum eller gel for en forfriskende våt barbering, selv i dusjen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.2

av 5

2047

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produktet

12/11/2025

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

God kvalitet

Fin .Askim som holder lenge på hver lading. Liker godt den integrerte trimmeren.

Denne omtalen gjelder Shaver 3000 Series S3242/12 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

Denne omtalen gjelder Shaver 3000 Series S3242/12 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

08/12/2023

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

God barbermaskin

Har en sh90 fra før. Denne er minst like god. Kanskje litt tyngre og tykkere. God batteritid. Kuttehodene klarer å få tak i skjegget.

Fordeler

Rimelig og god.

Ulemper

Ingen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3231/52 Våt eller tørr elektrisk barbermaskin, Series 3000

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3231/52 Våt eller tørr elektrisk barbermaskin, Series 3000

20/09/2023

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Imponert

Denne maskinen barberer raskt og effektivt uten å lugge. Den er meget stillegående og lett å holde ren.

Fordeler

Se omtale

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3134/57 Våt eller tørr elektrisk barbermaskin, Series 3000

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3134/57 Våt eller tørr elektrisk barbermaskin, Series 3000

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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  • Tips om sunn livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 