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Dette produktet
Shaver 3000 Series
Våt og tørr elektrisk barbermaskin
929,00 kr
Shaver series 3000
Skjærehoder
349,00 kr
929,00 kr
929,00 kr
5D Pivot & Flex-hoder
PowerCut-blader
Våt- og tørrbarbering
Korrosjonsbestandig barberingssystem
Ved å bøye og dreie i fem retninger følger hodet hver kurve av ansiktet ditt og skjærer like over hudnivået, slik at du får en jevn og komfortabel barbering selv på sensitiv hud.
27 selvslipende blader kutter konsekvent hvert hår rett over hudnivå for en jevn finish, hver gang. Våre selvslipende blader holder seg som nye i 2 år.
Velg en praktisk tørr barbering, eller bruk sammen med skum eller gel for en forfriskende våt barbering, selv i dusjen.
4.2
av 5
2047
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produktet
V Viking
12/11/2025
Norge
Bekreftet kjøper
God kvalitet
Fin .Askim som holder lenge på hver lading. Liker godt den integrerte trimmeren.
Denne omtalen gjelder Shaver 3000 Series S3242/12 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Denne omtalen gjelder Shaver 3000 Series S3242/12 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Sstrand2
08/12/2023
Norge
Bekreftet kjøper
God barbermaskin
Har en sh90 fra før. Denne er minst like god. Kanskje litt tyngre og tykkere. God batteritid. Kuttehodene klarer å få tak i skjegget.
Fordeler
Rimelig og god.
Ulemper
Ingen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3231/52 Våt eller tørr elektrisk barbermaskin, Series 3000
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3231/52 Våt eller tørr elektrisk barbermaskin, Series 3000
Janov
20/09/2023
Norge
Bekreftet kjøper
Imponert
Denne maskinen barberer raskt og effektivt uten å lugge. Den er meget stillegående og lett å holde ren.
Fordeler
Se omtale
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3134/57 Våt eller tørr elektrisk barbermaskin, Series 3000
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3134/57 Våt eller tørr elektrisk barbermaskin, Series 3000
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.