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  • Gjør babyens overgang til drikkekopp enklere
  • Gjør babyens overgang til drikkekopp enklere
  • Gjør babyens overgang til drikkekopp enklere
  • Gjør babyens overgang til drikkekopp enklere

Utgått

Philips AventØvelsessett fra flaske til kopp

SCF625/02

3.9
| (12) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produktet
Gjør babyens overgang til drikkekopp enklere
Dette Classic+-øvelsessettet hjelper babyen med overgangen til den første koppen. Med håndtak som er enkle å holde i, kan babyen drikke alene fra den velkjente flaskesmokken.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Gjør babyens overgang til drikkekopp enklere

  • Classic+

  • Fire måneder+

Denne koppen er laget av BPA-frie materialer

Denne koppen er laget av BPA-frie materialer

Denne Philips Avent-koppen er laget av BPA-frie materialer.

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskinen, noe som er praktisk

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskinen, noe som er praktisk

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Enkel å få tak på, avtakbare håndtak

Enkel å få tak på, avtakbare håndtak

Fest de enkle gripehåndtakene til babyflasken, slik at babyen kan drikke uten hjelp

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.9

av 5

12

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produktet

4

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great starter cup

This product is great especially if you used the avent bottles as the parts are interchangeable. Great design easy to clean and doesn't spill

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great starter cup

This product is great especially if you used the avent bottles as the parts are interchangeable. Great design easy to clean and doesn't spill

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

12/06/2011

United Kingdom

United Kingdom

great little cup!

this is a great first cup (eventhough we are still using it now!) It is just the perfect size and comes with handles that fits your other bottles too. You can buy more soft spouts for it, as they may change colour with carrots - as most of them do !!! What is in carrots...? Overall a great little cup!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

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  1. Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023. 