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OneBlade Intimate

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OneBladeIntimate

QP1924/24

OneBlade Intimate

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Håndbøker og dokumentasjon

Britisk samsvarserklæring - English (US)

  • PDF fil, 45.2 kB
  • 27 May 2026

Brukerhåndbok

  • PDF fil, 1.9 MB
  • 27 August 2025

Vanlige spørsmål

Deler og tilbehør

    HQ87 USB veggadapter

    CP0909/01
    • Lady shavers 8000/6000
    • Alt i ett trimmere 9000/7000/5000
    • Barbermaskiner i seriene 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2-pinners adapter med 7,5 watt passer for EU-land

    HQ87 USB veggadapter

    CP1607/01
    • Lady shavers 8000/6000
    • Alt i ett trimmere 9000/7000/5000
    • Barbermaskiner 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2-pinners adapter med 7,5 watt passer til Storbritannia

    USB-kabel

    CP1788/01
    • Kun kompatibel med USB-ladede enheter
    • Svart
    • Ledningslengde: 92 cm
    • 2-pinners
    • OneBlade

    OneBlade
    2 x SkinProtect-blader

    QP229/50
    • Enkel og hudvennlig intimbarbering
    • 2 x reserveblader
    • Til alle OneBlade-håndtak
    • Knivbladet varer i opptil fire måneder*

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