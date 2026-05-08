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Dette produktet
OneBlade
Intimate
469,00 kr
OneBlade
2 x SkinProtect-blader
359,00 kr
469,00 kr
469,00 kr
Enkel og hudvennlig intimbarbering
1 x SkinProtect-blad
1 x trimmekam
1 x eksfolierende hanske
Oppladbar, til våt eller tørr bruk
SkinProtect-bladet gir ekstra beskyttelse mot hudirritasjon i den sensitive huden i armhulene og intime områder.
Nå er den kjente OneBlade-teknologien klar for armhulene og de intime områdene nedentil, uansett lengden på håret. Den raske kutteren tar seg av alt håret med en hastighet på 100x i sekundet, mens de avrundede kantene og broen på hudbeskyttelsen beskytter huden under armene og nedentil.
Lyst til å beholde litt hår? Trim håret i armhulene og på intime områder, uansett hva du ønsker. Bare klikk på den avtakbare 3 mm trimmekammen.
4.0
av 5
288
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
Gnygny
08/05/2026
Sverige
Bekreftet kjøper
Riktigt bra
Fungera riktigt bra och lätt att använda samt att den inte hugger tag i håret
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade QP1924/22 Intimate
Date of Use 2026-05-07
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade QP1924/22 Intimate
Date of Use 2026-05-07
A man
24/12/2025
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Leaves me with soft, smooth skin
I wish I had purchased this earlier and saved myself a lot of nicks, red skin and pain! It seemed to be a bit expensive at first glance but the razor is well engineered, and easy to manipulate it around difficult contours by holding it with just three fingers. The fact that it does not have a trailing power lead and it is so light weight, is a considerable advantage when trying to shave delicate areas. I discovered that it is better to use it on dry skin. When I used it on wet skin and then towel dried the area, I noticed lots of the finer, lighter coloured hairs had been missed. No fault of the razor, but simply because the hairs were not as visible to me, because they were wet. Shaving on dry skin was not painful. After shaving is complete, I discovered that soaking the area in comfortably warm water and then applying "baby oil", removed any minor discomfort that may have been suffered. The skin is left amazingly smooth. Even two days after shaving, it is not easy to find any hairs. After about four days, there are tiny, perhaps 1mm, fine hairs visible but the smoothness is still there. Although this shaver is primarily intended for the personal areas, I found it was very handy for removing the hairs from my top lip. An area that my Philips three head rotary shaver seems to have a slight problem with.
Denne omtalen gjelder OneBlade QP1924/22 Intimate
Denne omtalen gjelder OneBlade QP1924/22 Intimate
Al19
13/12/2024
United Kingdom
Del av opprykk
Brilliant
It was very easy to handle particularly on sensitive or hard-to-reach areas. The skin guard attachment and rounded blade edges add an extra layer of safety, making it ideal for the intimate areas without causing irritation or nicks. It gave a close trim and minimal irritation. It can last up to 45 min and takes 8 to charge. Only negative is that it doesn't come with a bag or case to keep it in.
Fordeler
Safe and gentle. Easy to clean - maintain. Affordable blade replacements
Ulemper
Not smooth, clean shave. No case
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade QP1924/30 Intimate
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade QP1924/30 Intimate
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.
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