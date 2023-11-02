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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Enkel og hudvennlig intimbarbering
2 x reserveblader
Til alle OneBlade-håndtak
Knivbladet varer i opptil fire måneder*
SkinProtect-bladet gir ekstra beskyttelse mot hudirritasjon i den sensitive huden i armhulene og intime områder.
Med det dobbeltsidige bladet kan du barbere i begge retninger for å nå vanskelige steder, få rene linjer eller skape ekstra stylingdetaljer nøyaktig der du vil.
De slitesterke bladene i rustfritt stål er laget for å prestere over tid. For optimal ytelse trenger du bare å bytte ut hvert blad hver fjerde måned*. Det går raskt og enkelt å skifte knivblad.
4.0
av 5
183
Anmeldelser
81%
anbefaler dette produktet
Skäggig
02/11/2023
Sverige
Bekreftet kjøper
Skarp och lättanvänd
En liten enkel hjälpreda som fungerar mycket bra att raka / forma skägget med .lång laddningstid ock enkelt att ladda. Rekommenderas verkligen och utklassar andra rakhyvlar men sin smidiga utformning
Fordeler
Lång laddningstid, enkel och bra formad, rakar verkligen rent
Ulemper
Ej upptäckt några ännu
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack
Niklasskelleftea
03/08/2022
Sverige
"hela paketet"
Nej den klarar inte av att raka lika slätt som min rakkniv , MEN resten kan den ..precis allt annat . Sjukt prisvärd produkt som faktiskt kan nästan allt .
Fordeler
Kan allt i stort sett.
Ulemper
Skulle vara lite längre hållbarhet per blad .
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack
DEXTER123
21/04/2023
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Excellent
I'm extremely happy with your product. I find it makes shaving a lot quicker.
Fordeler
Makes shaving quicker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips OneBlade QP230/50 3-pack recyclable replacement shaver blades
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips OneBlade QP230/50 3-pack recyclable replacement shaver blades
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.
For å få den beste barberingsopplevelsen. Basert på to barberinger per uke. Faktiske resultater kan variere.
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