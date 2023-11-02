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  • Enkel og hudvennlig intimbarbering
  • Enkel og hudvennlig intimbarbering
  • Enkel og hudvennlig intimbarbering
  • Enkel og hudvennlig intimbarbering
  • Enkel og hudvennlig intimbarbering
  • Enkel og hudvennlig intimbarbering
  • Enkel og hudvennlig intimbarbering
  • Enkel og hudvennlig intimbarbering
  • Enkel og hudvennlig intimbarbering
  • Enkel og hudvennlig intimbarbering
  • Enkel og hudvennlig intimbarbering
  • Enkel og hudvennlig intimbarbering
  • Enkel og hudvennlig intimbarbering
  • Enkel og hudvennlig intimbarbering
  • Enkel og hudvennlig intimbarbering
  • Enkel og hudvennlig intimbarbering
  • Enkel og hudvennlig intimbarbering
  • Enkel og hudvennlig intimbarbering
  • Enkel og hudvennlig intimbarbering
  • Enkel og hudvennlig intimbarbering
  • Enkel og hudvennlig intimbarbering
  • Enkel og hudvennlig intimbarbering

OneBlade2 x SkinProtect-blader

QP229/50

4
| (183) Anmeldelser | 81% anbefaler dette produktet
Enkel og hudvennlig intimbarbering
SkinProtect-bladet gir ekstra beskyttelse mot hudirritasjon i den sensitive huden i armhulene og intime områder.
Se alle fordeler
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Verdens mest foretrukne merke for elektrisk personlig pleie1

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OneBlade
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QP1924/30

Barber og trim med ekstra hudbeskyttelse

Enkel og hudvennlig intimbarbering

  • Enkel og hudvennlig intimbarbering

  • 2 x reserveblader

  • Til alle OneBlade-håndtak

  • Knivbladet varer i opptil fire måneder*

Beskytter sensitive områder

Beskytter sensitive områder

SkinProtect-bladet gir ekstra beskyttelse mot hudirritasjon i den sensitive huden i armhulene og intime områder.

Enkel barbering i begge retninger

Enkel barbering i begge retninger

Med det dobbeltsidige bladet kan du barbere i begge retninger for å nå vanskelige steder, få rene linjer eller skape ekstra stylingdetaljer nøyaktig der du vil.

Bladene varer i opptil fire måneder*

Bladene varer i opptil fire måneder*

De slitesterke bladene i rustfritt stål er laget for å prestere over tid. For optimal ytelse trenger du bare å bytte ut hvert blad hver fjerde måned*. Det går raskt og enkelt å skifte knivblad.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.0

av 5

183

Anmeldelser

81%

anbefaler dette produktet

02/11/2023

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Skarp och lättanvänd

En liten enkel hjälpreda som fungerar mycket bra att raka / forma skägget med .lång laddningstid ock enkelt att ladda. Rekommenderas verkligen och utklassar andra rakhyvlar men sin smidiga utformning

Fordeler

Lång laddningstid, enkel och bra formad, rakar verkligen rent

Ulemper

Ej upptäckt några ännu

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack

03/08/2022

Sverige

Sverige

"hela paketet"

Nej den klarar inte av att raka lika slätt som min rakkniv , MEN resten kan den ..precis allt annat . Sjukt prisvärd produkt som faktiskt kan nästan allt .

Fordeler

Kan allt i stort sett.

Ulemper

Skulle vara lite längre hållbarhet per blad .

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack

21/04/2023

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Excellent

I'm extremely happy with your product. I find it makes shaving a lot quicker.

Fordeler

Makes shaving quicker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Philips OneBlade QP230/50 3-pack recyclable replacement shaver blades

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Philips OneBlade QP230/50 3-pack recyclable replacement shaver blades

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 

  1. For å få den beste barberingsopplevelsen. Basert på to barberinger per uke. Faktiske resultater kan variere.

  2. Papirbasert resirkulerbar emballasje