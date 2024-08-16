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NYHET Neste generasjons DiamondClean
Komplett oversikt gir komplett tannhygiene
HX9641/01
HX960U
Tilkoblet børsting i en fei
Innebygd trykksensor
Anerkjent smart børstehode
3 modi, 3 intensiteter
G3 Premium Plaque-børstehodet gir deg den grundigste tannpussen noensinne. De myke, fleksible sidene gjør at børstehårene kan tilpasse seg formen til alle tannoverflater. Du får opptil fire ganger så stor kontaktflate** og opptil ti ganger så mye plakkfjerning i områder som er vanskelige å nå*.
G3 Premium Gum Care-børstehodet forbedrer tannkjøtthelsen din. Den mindre størrelsen og de målrettede børstehårene for tannkjøttranden gir skånsom, men effektiv rengjøring i områder der tannkjøttsykdommer kan oppstå. Det er klinisk bevist at børstehodet reduserer forekomsten av tannkjøttbetennelse* med opptil 100 %, og at det gir opptil syv ganger sunnere tannkjøtt på bare to uker.*
Sensorer sporer og måler pasientens børstevaner, mens Philips Sonicare ExpertClean-børstehåndtaket gir umiddelbar tilbakemelding. Over tid lagrer og analyserer Sonicare-appen disse vanene og genererer en fremdriftsrapport for å bidra til å fremme bedre børsteteknikk.
4.3
av 5
519
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
2024Zahnfee
16/08/2024
Deutschland
Bekreftet kjøper
Perfekt
Super,Reinigungsleistung,der Akku hält sehr lange. Rundum perfekt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App
Claudia456
24/07/2024
Deutschland
Bekreftet kjøper
Spürbarer Unterschied
Wir benutzen sicher seit 20 Jahren Philips Sonicare. Bis lang habe ich immer auf die 5000er Modelle zurückgegriffen, da sie bezüglich Bürstenkopfbewegung alle die gleiche Geschwindigkeit haben. Aber wie auch immer Philips das macht, due Expert Clean putzt besser. Abends nutze ich den Clean+ Modus und die Zähne sind spürbar sauberer. Vielleicht gönne ich mir das nächste Mal doch noch die Diamond Clean 😊. Die App nutze ich nicht, beim Zähneputzen brauche ich kein Handy 😉
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App
Gramlin
09/06/2024
Deutschland
Bekreftet kjøper
Preis Leistungsverhältnis stimmen
Verbessert die Mundhygiene und ist einfach in der Bedienung! Bin sehr zufrieden.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App
Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024.
mer enn en manuell tannbørste
Sammenlignet med DiamondClean
Basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag i standardmodus
i en studie av brukere av manuelle tannbørster