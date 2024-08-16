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NYHET Neste generasjons DiamondClean

Komplett oversikt gir komplett tannhygiene

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  • Smart teknologi for sunne munnpleievaner
  • Smart teknologi for sunne munnpleievaner
  • Smart teknologi for sunne munnpleievaner
  • Smart teknologi for sunne munnpleievaner
  • Smart teknologi for sunne munnpleievaner
  • Smart teknologi for sunne munnpleievaner
  • Smart teknologi for sunne munnpleievaner
  • Smart teknologi for sunne munnpleievaner
  • Smart teknologi for sunne munnpleievaner
  • Smart teknologi for sunne munnpleievaner
  • Smart teknologi for sunne munnpleievaner
  • Smart teknologi for sunne munnpleievaner
  • Smart teknologi for sunne munnpleievaner
  • Smart teknologi for sunne munnpleievaner
  • Smart teknologi for sunne munnpleievaner
  • Smart teknologi for sunne munnpleievaner

Philips Sonicare ExpertClean 7300Sonisk, elektrisk tannbørste med app

HX9641/01

HX960U

4.3
| (519) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produktet
Smart teknologi for sunne munnpleievaner
Philips Sonicare ExpertClean fungerer som pasientenes personlige børsteguide og bruker smart sensorteknologi og fremgangsrapporter til å spore vaner og gi tilbakemeldinger for å forbedre pusseteknikken og den daglige munnpleierutinen.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Den mest anbefalte tannbørstemerke med sonisk teknologi av tannleger verden over1

Total rengjøring for pasientenes behov.

Smart teknologi for sunne munnpleievaner

  • Tilkoblet børsting i en fei

  • Innebygd trykksensor

  • Anerkjent smart børstehode

  • 3 modi, 3 intensiteter

Økt overflatekontakt for å eliminere plakk

Økt overflatekontakt for å eliminere plakk

G3 Premium Plaque-børstehodet gir deg den grundigste tannpussen noensinne. De myke, fleksible sidene gjør at børstehårene kan tilpasse seg formen til alle tannoverflater. Du får opptil fire ganger så stor kontaktflate** og opptil ti ganger så mye plakkfjerning i områder som er vanskelige å nå*.

Bedre tannkjøttpleie gir bedre generell helse

Bedre tannkjøttpleie gir bedre generell helse

G3 Premium Gum Care-børstehodet forbedrer tannkjøtthelsen din. Den mindre størrelsen og de målrettede børstehårene for tannkjøttranden gir skånsom, men effektiv rengjøring i områder der tannkjøttsykdommer kan oppstå. Det er klinisk bevist at børstehodet reduserer forekomsten av tannkjøttbetennelse* med opptil 100 %, og at det gir opptil syv ganger sunnere tannkjøtt på bare to uker.*

Veileder pasientene til bedre munnpleievaner

Veileder pasientene til bedre munnpleievaner

Sensorer sporer og måler pasientens børstevaner, mens Philips Sonicare ExpertClean-børstehåndtaket gir umiddelbar tilbakemelding. Over tid lagrer og analyserer Sonicare-appen disse vanene og genererer en fremdriftsrapport for å bidra til å fremme bedre børsteteknikk.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.3

av 5

519

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produktet

16/08/2024

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Perfekt

Super,Reinigungsleistung,der Akku hält sehr lange. Rundum perfekt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App

24/07/2024

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Spürbarer Unterschied

Wir benutzen sicher seit 20 Jahren Philips Sonicare. Bis lang habe ich immer auf die 5000er Modelle zurückgegriffen, da sie bezüglich Bürstenkopfbewegung alle die gleiche Geschwindigkeit haben. Aber wie auch immer Philips das macht, due Expert Clean putzt besser. Abends nutze ich den Clean+ Modus und die Zähne sind spürbar sauberer. Vielleicht gönne ich mir das nächste Mal doch noch die Diamond Clean 😊. Die App nutze ich nicht, beim Zähneputzen brauche ich kein Handy 😉

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App

09/06/2024

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Preis Leistungsverhältnis stimmen

Verbessert die Mundhygiene und ist einfach in der Bedienung! Bin sehr zufrieden.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ExpertClean 7300 HX9601/03 Elektrische Schallzahnbürste mit App

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024. 

  1. mer enn en manuell tannbørste

  2. Sammenlignet med DiamondClean

  3. Basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag i standardmodus

  4. i en studie av brukere av manuelle tannbørster