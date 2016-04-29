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Utgått

Philips Sonicare PowerUpSonic elektrisk tannbørste

HX3120/01

3.5

| (6) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produktet

Fjerner plakk bedre enn en vanlig tannbørste

Philips Sonicare PowerUp er utformet for å være like enkel å bruke som en vanlig tannbørste, men fjerner mer plakk enn en vanlig tannbørste. Flere børstebevegelser på én dag enn en vanlig tannbørste har på en måned. Prøv i 60 dager!&lt;br>Beste budsjettvalg i test i WiseGuide (2013) og også vinner av Men’s Grooming Awards på ShortList.com (2013).

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Fjerner plakk bedre enn en vanlig tannbørste

  • Én modus

  • Ett børstehode

Børstehode med vinklet hals for bedre rekkevidde til de bakerste tennene

Børstehode med vinklet hals for bedre rekkevidde til de bakerste tennene

Den unike vinklede børstehodehalsen til dette tannbørstehodet gjør det enklere å nå baktenner, og fjerner plakk på de stedene der det er vanskelig å komme til.

Velkjent pussebevegelse - som en manuell tannbørste

Velkjent pussebevegelse - som en manuell tannbørste

Velkjent pussebevegelse og børstehodeform som på en manuell tannbørste, men med en rengjøringseffekt på over 15 000 bevegelser per minutt.

Tominutters-timer sørger for anbefalt pussetid

Tominutters-timer sørger for anbefalt pussetid

To minutters timer på denne elektriske Sonicare-tannbørsten fra Philips sørger for at du børster så lenge tannlegen anbefaler det

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Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.5

av 5

6

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produktet

5
3
2

29/04/2016

Sverige

Sverige

bra batteri tid

Värt för pengarna, bra batteri tid, helt okej vibration

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Denne omtalen gjelder PowerUp HX3120/01 Sonic electric toothbrush

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04/06/2015

France

France

Bekreftet kjøper

Bon produit

C'est un très bon produit. Ayant essayé auparavent d'autres brosse à dents électriques, celle ci est super! Le brossage est bien fait et doux, il n'attaque pas les gencives. Elle s'arrete toute seule au bout de 2 min. La recharge est un peu longue et le socle pas très stable.

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Denne omtalen gjelder PowerUp HX3120/01 Brosse à dents électrique

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16/04/2013

France

France

Parfait mais déroutant

Utilisateur depuis plus de 15 ans des brosses électriques du concurrent et 'leader mondial', j'étais curieux de tester la proposition de Philips.. Prise en main : c'est une brosse à dents, rien de spécial, ça se charge par induction sur un petit support discret, comme toutes les brosses électriques. Brossage, là c'est SUPER déroutant : - alors que je suis habitué à un système dans lequel la tête de brosse effectue un mouvement -rotatif- de brossage, là PAS DE MOUVEMENT : c'est la tête de brosse tout entière qui vibre, un peu comme si vous aviez scotché votre brosse classique sur un téléphone portable. - les poils de la brosse sont tellement doux et souples qu'on a l'impression de se passer un plumeau miniature dans la bouche. - le timer coupe la brosse après deux minutes d'utilisation : c'est super court, mais on peut relancer le brossage en réappuyant sur le bouton. Efficacité : - Bien que les sensations soient absentes, le brossage est aussi efficace qu'avec une brosse rotative, c'est vraiment surprenant. - En revanche, pour moi qui suis fumeur (FUMER TUE), l'action mécanique n'est pas assez musclée, et j'ai des taches de nicotine qui apparaissent sur les dents en quelques jours (phénomène qui ne se produit pas avec une brosse rotative).. je retire donc une étoile. Avantage / concurrence : Ce système à vibration est vraiment très doux pour les gencives, à l'inverse du système rotatif qui est vraiment agressif à la longue. Testé sur une personne qui n'utilise pas habituellement de brosse électrique, cette brosse n'a provoqué aucun saignement (alors que c'est quasi systématique lors de la première utilisation d'une brosse rotative). En conclusion : Une brosse douce qui réussi à assurer une hygiène parfaite en respectant les gencives : Bravo ! (mais brossage insuffisant pour fumeurs)

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Denne omtalen gjelder PowerUp HX3120/01 Brosse à dents électrique

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