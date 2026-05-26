Betal senere med Klarna
100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Kroppstrimmere
Alle serier
Head Shaver Pro 5000 Series Essential-barbermaskin med ComfortCut-blader
Støtte
HS5980/15
Gå til butikk
Registrer produktet
Registrer innen 90 dager etter kjøp og få din utvidede garranti (vilkår kan gjelde).
Britisk samsvarserklæring - English (US)
Brukerhåndbok
Alle (7)
Kan jeg bytte ut batteriet på Philips-barbermaskinen min?
Hvilken type skum eller gel kan jeg bruke med Philips-barbermaskinen?
Kan jeg lade Philips-barbermaskinen etter hver barbering?
Kan jeg reise med pleie- eller skjønnhetsproduktet fra Philips?
Hvorfor tar det lengre tid å lade produktet enn forventet?
HS740 Blade RefillErstatningshoder for elektrisk barbermaskin
HQ87 USB veggadapter
USB-kabel
ShaversRensebørste
Jeg opplever hudproblemer etter bruk av Philips-barbermaskinen
Philips-barbermaskinen lekker vann
Philips-hårklipperen fungerer ikke
Philips-groomeren trimmer håret ujevnt
Jeg finner ikke USB-adapteren/-laderen til Philips-produktet
Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon
Service og bytte
Få det ødelagte produktet reparert eller byttet ut
Garanti
Garantivilkår for produkter
Ta kontakt med Philips
Vi hjelper deg gjerne