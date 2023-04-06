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StyleCare Prestige Automatisk krølltang
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BHB876/00
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Kan jeg bruke Philips-krølltangen på kort hår?
Vil bruk av rettetang ødelegge håret mitt?
Er Philips-hårstyleren asbestfri?
Kan jeg kveile ledningen rundt Philips-styleren etter bruk?
I hvilken retning krøller Philips' automatiske krølltang?
Hvordan rengjør jeg Philips-styleren?
StyleCare PrestigeRengjøringstilbehør
Philips' automatiske krølltang lager ikke pipetoner
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