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Pusset opp

StyleCare PrestigeOverhalt automatisk krølltang

BHB876/00R1

4.5

| (400) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produktet

Bli ny med krøllene du har drømt om

Philips StyleCare Prestige Auto Curler lager automatisk krøllene du tidligere har drømt om, med et smart og nyskapende krøllesystem. Bli ny med krøllene du har drømt om, med dobbelt så mye hår på én gang*

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Dette produktet er renovert og testet av vårt team. Les mer

Dobbelt så mye hår på én gang*

Bli ny med krøllene du har drømt om

  • Med smart krøllesystem

  • Dobbelt så mye hår på én gang

  • Vertikalt grep

  • Smarte krøllelameller

Smart krøllesystem for en ultimat friseringsopplevelse

Smart krøllesystem for en ultimat friseringsopplevelse

Nyt en ultimate friseringsopplevelse med det smarte krøllesystemet. Det nyskapende systemet er en super pakke med mange oppgraderte funksjoner. Flotte, langvarige krøller lages ved å trykke på en knapp, med to smarte krøllelameller som roterer automatisk. De krøller hvert eneste hårstrå som en profesjonell stylist, samtidig som de tar varet på håret. Den smarte krølleboostteknologien gjør at den automatiske krølltangen skaper varige resultater ved en mer forsiktig temperaturinnstilling. Enheten har en lengre sylinder, et enkelt vertikalt grep og en åpen design som følger hårets naturlige flyt, slik at du enkelt kan frisere det perfekt.

Lengre sylinder som friserer dobbelt så mye hår på én gang

Lengre sylinder som friserer dobbelt så mye hår på én gang

Vår automatiske krølltang har 113 % større krølleoverflate, så du kan nå frisere dobbelt så mye hår på én gang. Perfekte krøller ble akkurat enkelt og raskt.

Vertikalt grep for enkel bruk

Den automatiske krølltangen holdes i en naturlig vertikal stilling med et avslappet grep, noe som gjør det enkelt å lage perfekte, konsekvente krøller rundt hele hodet. Betjeningsknappene er plassert der grepet ditt er, slik at du intuitivt kan nå dem. Den buede, feminine formen på krøllekammeret gjør det behagelig å krølle enda nærmere hodebunnen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.5

av 5

400

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produktet

27/10/2025

Sverige

Sverige

Älskar den

Har haft den i flera år och älskar den. Har den med mig vart jag än åker . Fina och snabba lockar som håller flera dagar. Fantastisk 👍 bra . Jag har rekommenderat hela familjen och bekanta,

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleCare Prestige BHB878 Renoverad MoistureProtect automatisk locktång

Date of Use 2023-10-27

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleCare Prestige BHB878 Renoverad MoistureProtect automatisk locktång

Date of Use 2023-10-27

27/12/2022

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Highly Recommended

Inlove this hair curler, it last very long and u can style your hair different ways it is really perfect. I really recommended this product.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect Auto Curler

Date of Use 2021-11-27

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect Auto Curler

Date of Use 2021-11-27

03/12/2019

Sverige

Sverige

Fantastisk produkt!

En helt magiskt bra locktång som ger vackra lockar på ett enkelt och väldigt smidigt sätt! Nu är det slut på brända fingrar och trassel med hår på bakhuvud. Vackra lockar som håller i flera dagar. Jag rekommenderar denna locktång varmt!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleCare Prestige BHB876/00 Automatisk locktång

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleCare Prestige BHB876/00 Automatisk locktång

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Ansvarsfraskrivelser

  1. kontra Philips HPS940