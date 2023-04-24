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Philips' støtte

Hvordan administrerer jeg OneBlade Club-abonnementet?

Klikk på bostedslandet ditt nedenfor for å administrere OneBlade Club-abonnementet ditt:

Østerrike
Belgia
Tsjekkia
Frankrike
Tyskland
Italia
Nederland
Portugal
Romania
Spania
Sverige
Storbritannia
USA

Du kan sette neste bladforsendelse på pause eller endre forsendelsesdatoen for neste levering ved hjelp av koblingene ovenfor. For å få best mulig resultat anbefaler vi at du bruker Google Chrome når du navigerer til nettsidene ovenfor.

Merk: Betalinger for OneBlade 360-håndtaket fortsetter selv om bladleveringsplanen er satt på pause. Dette gjelder ikke for forbrukere i Tsjekkia og Polen, der bare et bladbytteabonnement er tilgjengelig.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: QP2734/20 , QP4530/30 .

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