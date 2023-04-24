Philips' støtte Hvordan administrerer jeg OneBlade Club-abonnementet?

Klikk på bostedslandet ditt nedenfor for å administrere OneBlade Club-abonnementet ditt:



Østerrike

Belgia

Tsjekkia

Frankrike

Tyskland

Italia

Nederland

Portugal

Romania

Spania

Sverige

Storbritannia

USA



Du kan sette neste bladforsendelse på pause eller endre forsendelsesdatoen for neste levering ved hjelp av koblingene ovenfor. For å få best mulig resultat anbefaler vi at du bruker Google Chrome når du navigerer til nettsidene ovenfor.



Merk: Betalinger for OneBlade 360-håndtaket fortsetter selv om bladleveringsplanen er satt på pause. Dette gjelder ikke for forbrukere i Tsjekkia og Polen, der bare et bladbytteabonnement er tilgjengelig.