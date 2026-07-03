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Dette produktet
i9000 Prestige Ultra
Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ Pro
6 499,00 kr
Shaver series 9000 and SP9000
Erstatningsskjærehoder
699,00 kr
6 499,00 kr
6 499,00 kr
Triple Action Lift & Cut-teknologi
NanoTech Dual Precision-blader
360° fleksibelt presisjonshode
Aktiv trykk og bevegelsesveiledning
Sju års garanti*****
Det patenterte Triple Action Lift & Cut-barberingssystemet løfter håret forsiktig fra roten for å kutte det nøyaktig opptil -0,08 mm ned til roten, uten å kutte huden. For en ultimat tett barbering som varer hele dagen.
Fullt fleksible og mindre, kompakte hoder med mønstre som strekker huden, tilpasser seg dynamisk til kurvene i ansiktet. For konstant hudkontakt med 20 % bedre presisjon** for å fange opp vanskelige hår på halsen og under nesen. Presisjon overalt.
NanoTech Dual Precision-bladene med 360° rotasjon er designet for å fange hår som vokser i forskjellige retninger. De tar 25 % mer hår per passering* med 8 millioner kuttebevegelser per minutt, for presis effektivitet på én-, tre- eller sjudagers skjegg.
4.4
av 5
841
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produktet
Xormo
03/07/2026
Norge
Bekreftet kjøper
Meget bra barbermaskin!
Meget fornøyd med denne barbermaskinen. Jeg har aldri opplevd barbering fra en maskin før. Den er veldig effektiv på skjegg på halsen, og klare å barbere dette uten at huden blir rød. Den er også effektiv på sju dagers skjegg. Lysene på maskinen hjelper meg og oppnå rett trykk mot huden.
Denne omtalen gjelder i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-10
Denne omtalen gjelder i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-10
Roglia
13/01/2026
Norge
Bekreftet kjøper
Beste barbermaskin
Dette er uten tvil den beste barbermaskinen jeg noen gang har hatt. Jeg kjøpte toppmodellen for noen år siden, men denne er merkbart bedre i bruk. Det eneste forbedringspunktet jeg ser, er ladingen. Det hadde vært en stor fordel om barbermaskinen kunne lades med USB i stedet for den spesielle proprietære kontakten som Philips leverer. I dag lades nesten alt med USB, og dette ville gjort produktet enda mer praktisk.
Fordeler
Skånsom og rask barbering
Ulemper
Ikke USB lading
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ Pro
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ Pro
Jund 27
07/11/2025
Norge
Bekreftet kjøper
God barbermaskin!
Utmerket til min noe ømfintlige hud. Får ikke utslett etter barbering. Stillegående. Lett å holde ren.
Denne omtalen gjelder i9000 Prestige Ultra XP9405/11 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ Pro
Denne omtalen gjelder i9000 Prestige Ultra XP9405/11 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ Pro
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.
Sammenlignet med Philips 3000 Series
Sammenlignet med forgjengeren
Sammenlignet med belegg uten perler
Sammenlignet med vann i beholderen
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