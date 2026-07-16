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  • Langvarig tett barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tett barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tett barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tett barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tett barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tett barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tett barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tett barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tett barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tett barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tett barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tett barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tett barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tett barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tett barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tett barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tett barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tett barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tett barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tett barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tett barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tett barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tett barbering, intelligent hudkomfort
  • Langvarig tett barbering, intelligent hudkomfort

i9000 PrestigeVåt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ

XP9204/30

4.4
| (2375) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produktet
Langvarig tett barbering, intelligent hudkomfort
Philips i9000 Prestige, med Triple Action Lift&Cut-barberingssystem og kompakt barberingshode med 360° presisjonsbøyning kutter hår på hudnivå, selv på områder som er vanskelige å barbere. SkinIQ, som er drevet av AI, registrerer, veileder og tilpasser seg for intelligent hudkomfort.
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Dette produktet

i9000 Prestige Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ

i9000 Prestige
Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ

4 299,00 kr

  • Shaver series 9000 and SP9000

    Shaver series 9000 and SP9000
    Erstatningsskjærehoder

    699,00 kr

4 299,00 kr

4 299,00 kr

med SkinIQ-teknologi

Langvarig tett barbering, intelligent hudkomfort

  • Triple Action Lift & Cut-teknologi

  • Dual SteelPrecision-blader

  • 360° fleksibelt presisjonshode

  • Trykkbeskyttelsessensor

  • Fem års garanti****

Tett inntil huden, langvarige resultater

Tett inntil huden, langvarige resultater

Det patenterte Triple Action Lift & Cut-barberingssystemet løfter håret forsiktig fra roten for å kutte det nøyaktig opptil 0,00 mm inntil huden uten å kutte huden, for langvarig tett barbering.

Presisjon, selv på områdene som er vanskeligst å barbere

Presisjon, selv på områdene som er vanskeligst å barbere

Fullt fleksible og mindre, kompakte hoder med mønstre som strekker huden, tilpasser seg dynamisk til kurvene i ansiktet. For konstant hudkontakt med 20 % bedre presisjon* for å fange opp vanskelige hår på halsen og under nesen. Presisjon overalt.

Effektiv for hver passering på én-, tre- eller sjudagers skjegg

Effektiv for hver passering på én-, tre- eller sjudagers skjegg

Dual SteelPrecision-bladene med 360° rotasjon fanger hår som vokser i forskjellige retninger. Med 7 millioner kuttebevegelser per minutt, for effektiv barbering på én-, tre- eller sjudagers skjegg.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.4

av 5

2375

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produktet

16/07/2026

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

er veldig fornøyd så langt. for mange barberinger uten at du må lade batteriet.

Fordeler

godt batteri

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder i9000 Prestige XP9203/30 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ

Date of Use 2026-06-10

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder i9000 Prestige XP9203/30 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ

Date of Use 2026-06-10

03/07/2026

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Meget bra

Stille, barberer tett og skånsomt, gir et meget bra resultat, det fulgte med mye i pakken. Mye for pengene!

Denne omtalen gjelder i9000 Prestige XP9208/30 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ

Date of Use 2026-06-17

Denne omtalen gjelder i9000 Prestige XP9208/30 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ

Date of Use 2026-06-17

22/02/2026

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

En god inestering

Meget god og solid barbermaskin. Veldig fornøyd med resultatet den gjør. Barberer meg med en kombo av barberskum og barbermaskinen, for dette passer min hud best. Maskinen skylles i vann etter hver bruk, - den tåler jo vann.

Fordeler

Gjør en veldig OK jobb.

Ulemper

Ingen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9976/55 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9976/55 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 

  1. Sammenlignet med forgjengeren

  2. Sammenlignet med belegg uten perler

  3. Sammenlignet med vann i beholderen

  4. Ved registrering på Philips.com innen 90 dager etter kjøpet