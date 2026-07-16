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Dette produktet
i9000 Prestige
Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ
4 299,00 kr
Shaver series 9000 and SP9000
Erstatningsskjærehoder
699,00 kr
4 299,00 kr
4 299,00 kr
Triple Action Lift & Cut-teknologi
Dual SteelPrecision-blader
360° fleksibelt presisjonshode
Trykkbeskyttelsessensor
Fem års garanti****
Det patenterte Triple Action Lift & Cut-barberingssystemet løfter håret forsiktig fra roten for å kutte det nøyaktig opptil 0,00 mm inntil huden uten å kutte huden, for langvarig tett barbering.
Fullt fleksible og mindre, kompakte hoder med mønstre som strekker huden, tilpasser seg dynamisk til kurvene i ansiktet. For konstant hudkontakt med 20 % bedre presisjon* for å fange opp vanskelige hår på halsen og under nesen. Presisjon overalt.
Dual SteelPrecision-bladene med 360° rotasjon fanger hår som vokser i forskjellige retninger. Med 7 millioner kuttebevegelser per minutt, for effektiv barbering på én-, tre- eller sjudagers skjegg.
4.4
av 5
2375
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produktet
biggen
16/07/2026
Norge
Bekreftet kjøper
er veldig fornøyd så langt. for mange barberinger uten at du må lade batteriet.
Fordeler
godt batteri
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder i9000 Prestige XP9203/30 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ
Date of Use 2026-06-10
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder i9000 Prestige XP9203/30 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ
Date of Use 2026-06-10
Bamse63
03/07/2026
Norge
Bekreftet kjøper
Meget bra
Stille, barberer tett og skånsomt, gir et meget bra resultat, det fulgte med mye i pakken. Mye for pengene!
Denne omtalen gjelder i9000 Prestige XP9208/30 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ
Date of Use 2026-06-17
Denne omtalen gjelder i9000 Prestige XP9208/30 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ
Date of Use 2026-06-17
johtro
22/02/2026
Norge
Bekreftet kjøper
En god inestering
Meget god og solid barbermaskin. Veldig fornøyd med resultatet den gjør. Barberer meg med en kombo av barberskum og barbermaskinen, for dette passer min hud best. Maskinen skylles i vann etter hver bruk, - den tåler jo vann.
Fordeler
Gjør en veldig OK jobb.
Ulemper
Ingen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9976/55 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9976/55 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.
Sammenlignet med forgjengeren
Sammenlignet med belegg uten perler
Sammenlignet med vann i beholderen
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