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i9000 Prestige Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ
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XP9202/33
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Kan jeg bytte ut batteriet på Philips-barbermaskinen min?
Er telefonen min kompatibel med Philips GroomTribe-appen?
Hvilken type skum eller gel kan jeg bruke med Philips-barbermaskinen?
Kan jeg lade Philips-barbermaskinen etter hver barbering?
Hva betyr symbolene på Philips i9000 Series-barbermaskinen?
ShaverJusterbar skjeggstyler 1–5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Nesetrimmer
HQ87 USB veggadapter
Skjærehodeholder
USB-kabel
ShaversRensebørste
Shaver series 9000 and SP9000Erstatningsskjærehoder
Philips-barbermaskinen lekker vann
Jeg kan ikke koble Philips-barbermaskinen til GroomTribe-appen
Jeg opplever hudproblemer etter bruk av Philips-barbermaskinen
Philips-barbermaskinen lager mye lyd
Philips-barbermaskinen fungerer ikke
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