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i9000 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ
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X9001/10
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Hvordan tar jeg skjærehodene av Philips-barbermaskinen?
Hvordan rengjør jeg Philips-barbermaskinen?
Når bør jeg bytte kassett på rengjøringsstasjonen?
Hvilke Philips-barbermaskiner er kompatible med Quick Clean Pod?
Kan jeg reise med pleie- eller skjønnhetsproduktet fra Philips?
ShaverJusterbar skjeggstyler 1–5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Nesetrimmer
HQ87 USB veggadapter
Skjærehodeholder
USB-kabel
ShaversRensebørste
Shaver series 9000 and SP9000Erstatningsskjærehoder
Philips-barbermaskinen lager mye lyd
Philips-barbermaskinen fungerer ikke
Philips-barbermaskinen lekker vann
Jeg kan ikke koble Philips-barbermaskinen til GroomTribe-appen
Jeg opplever hudproblemer etter bruk av Philips-barbermaskinen
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