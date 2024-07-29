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X3053/00
PowerCut-blader
Våt- og tørrbarbering
Korrosjonsbestandig barberingssystem
4D Flex-hoder
27 selvslipende blader kutter konsekvent hvert hår rett over hudnivå for en jevn finish, hver gang. Våre selvslipende blader holder seg som nye i 2 år.
Velg en praktisk tørr barbering, eller bruk sammen med skum eller gel for en forfriskende våt barbering, selv i dusjen.
Flytende hoder bøyer seg i fire retninger for å opprettholde jevn kontakt med huden din og beskytter den mot kutt.
4.0
av 5
1059
Anmeldelser
Need Shave
29/07/2024
Norge
Bekreftet kjøper
Excellent product
Shaving has become a new experience since I switched my old and worn-out shaver with this 3000X. Incredibly smooth, easy, and fast. And with not one single hair left over.
Fordeler
Fast, efficient, easy.
Ulemper
---
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver 3000X Series X3002/00 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver 3000X Series X3002/00 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
God barbermaskine.
08/05/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Let at bruge og barberer tæt. Er meget lydløs. Var ikke særlig dyr.
Fordeler
Barberer tæt
Ulemper
Ved ikke
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver 3000X Series X3051/00 Elektrisk shaver til våd og tør barbering
Date of Use 2026-05-08
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver 3000X Series X3051/00 Elektrisk shaver til våd og tør barbering
Date of Use 2026-05-08
Jørgensen
24/10/2023
Danmark
Bekreftet kjøper
Udmærket produkt
Godt mærke har altid brugt Philips Kan anbefales ok
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 1000 S1231/41 El-shaver til tør barbering, 1000-serien
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 1000 S1231/41 El-shaver til tør barbering, 1000-serien
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.