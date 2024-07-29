ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Behagelig og tett barbering
  • Behagelig og tett barbering
  • Behagelig og tett barbering
  • Behagelig og tett barbering
  • Behagelig og tett barbering
  • Behagelig og tett barbering
  • Behagelig og tett barbering
  • Behagelig og tett barbering
  • Behagelig og tett barbering
  • Behagelig og tett barbering
  • Behagelig og tett barbering
  • Behagelig og tett barbering
  • Behagelig og tett barbering
  • Behagelig og tett barbering
  • Behagelig og tett barbering
  • Behagelig og tett barbering

Shaver 3000X SeriesVåt og tørr elektrisk barbermaskin

X3003/00

4
| (1059) Anmeldelser
Behagelig og tett barbering
Philips elektrisk barbermaskin for våt og tørr bruk i 3000X-serien gir deg rask, tett barbering og god verdi for pengene. 27 selvslipende PowerCut-blader, mulighet for våt og tørr bruk samt en pop-up-trimmer gjør barbermaskinen både enkel å bruke og pålitelig.
Se alle fordeler
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

Med SkinProtect-teknologi

Behagelig og tett barbering

  • PowerCut-blader

  • Våt- og tørrbarbering

  • Korrosjonsbestandig barberingssystem

  • 4D Flex-hoder

PowerCut-blader for en konsekvent tett barbering

PowerCut-blader for en konsekvent tett barbering

27 selvslipende blader kutter konsekvent hvert hår rett over hudnivå for en jevn finish, hver gang. Våre selvslipende blader holder seg som nye i 2 år.

Våt og tørr barbering ved vasken eller i dusjen

Våt og tørr barbering ved vasken eller i dusjen

Velg en praktisk tørr barbering, eller bruk sammen med skum eller gel for en forfriskende våt barbering, selv i dusjen.

4D Flex-hoder følger ansiktet for en behagelig barbering

4D Flex-hoder følger ansiktet for en behagelig barbering

Flytende hoder bøyer seg i fire retninger for å opprettholde jevn kontakt med huden din og beskytter den mot kutt.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.0

av 5

1059

Anmeldelser

29/07/2024

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Excellent product

Shaving has become a new experience since I switched my old and worn-out shaver with this 3000X. Incredibly smooth, easy, and fast. And with not one single hair left over.

Fordeler

Fast, efficient, easy.

Ulemper

---

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver 3000X Series X3002/00 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver 3000X Series X3002/00 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

08/05/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Let at bruge og barberer tæt. Er meget lydløs. Var ikke særlig dyr.

Fordeler

Barberer tæt

Ulemper

Ved ikke

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver 3000X Series X3051/00 Elektrisk shaver til våd og tør barbering

Date of Use 2026-05-08

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver 3000X Series X3051/00 Elektrisk shaver til våd og tør barbering

Date of Use 2026-05-08

24/10/2023

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Udmærket produkt

Godt mærke har altid brugt Philips Kan anbefales ok

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 1000 S1231/41 El-shaver til tør barbering, 1000-serien

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 1000 S1231/41 El-shaver til tør barbering, 1000-serien

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 