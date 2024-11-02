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  • Hør lydene tydelig
  • Hør lydene tydelig
  • Hør lydene tydelig
  • Hør lydene tydelig
  • Hør lydene tydelig
  • Hør lydene tydelig
  • Hør lydene tydelig
  • Hør lydene tydelig
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Ekte trådløse hodetelefoner

TAT1108BL/00

3.4
| (9) Anmeldelser

Tilgjengelig i

Blå
Blå
Hvit
Hvit
Svart
Svart
Hør lydene tydelig
Hør låter og samtaler ordentlig. Disse ekte trådløse hodetelefonene bruker drivere på 6 mm for fyldig lyd og kraftig bass og en AI-mikrofon for klare samtaler. De har også IPX4-sprut- og -svettebestandighet og et ladeetui i lommestørrelse for 15 timers spilletid.
Se alle fordeler

Hør lydene tydelig

  • Tydelig samtalekvalitet

  • 6 mm drivere gir kraftig bass

  • Ergonomisk design for komfort

  • IPX4 sprut-/svettebestandig

Ingen bekymringer. Opptil 15 timers avspillingstid med etuiet

Uansett hvor lang dagen er, har disse hodetelefonene det du trenger. Du får 5 timers avspillingstid og 10 ekstra timer med det praktiske ladeetuiet i lommeformat.

Tilpassede 6 mm drivere for flott lyd og kraftig bass

Hør lydene slik de var ment å høres. Disse hodetelefonene bruker tilpassede 6 mm dynamiske drivere for å gi deg en ekte lytteopplevelse. Driverens store effekt forsterker dynamikken og bassen, slik at du aldri går glipp av noe.

AI-mikrofon for tydelig samtalekvalitet

Ikke la lyder fra omverden forstyrre lyttingen. Disse hodetelefonene har en AI-mikrofon som bruker en avansert AI-algoritme til å filtrere ut støyen du ikke vil høre, og sikre tydelig samtalekvalitet. Hør hverandre klart og tydelig hver gang.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.4

av 5

9

Anmeldelser

3
2

02/11/2024

France

France

Incroyable rapport qualité/prix !!

Très bonne surprise que ces écouteurs. Qualité sonore étonnante à ce prix, finitions de bonne facture. Agréables à porter, résistants à l’humidité, compatibles Siri et Google Assistant, et avec une très bonne gestion des bruits ambiants par le micro lors des appels…je suis véritablement conquis, surtout compte tenu du prix!! Seule la recharge des écouteurs via la batterie du boîtier est plutôt lente.

Fordeler

Prix, qualité sonore, performances du micro lors des appels

Ulemper

Charge lente des écouteurs

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT1108WT Casque True Wireless

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT1108WT Casque True Wireless

17/10/2024

Nederland

Nederland

Geweldige oordopjes

Hele fijne oordopjes in combinatie met mijn iPhone en de Bass Booster app. Ik heb vrij smalle hooringangen en de kleinste bijgeleverde dopjes zitten perfect, eindelijk oordopjes die er niet steeds uitvallen. Het geluid is prima en vooral de fysieke knopjes zijn heel prettig, je moet de knopjes echt indrukken voordat er iets gebeurt, met andere oordopjes gebeurt er bij een minimale aanraking al iets wat je niet wilt. De accu gaat erg lang mee. Kortom een hele goede aankoop.

Fordeler

Zitten goed, mooi geluid, fysieke knopjes

Ulemper

Geen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT1108WT True wireless koptelefoons

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT1108WT True wireless koptelefoons

01/08/2024

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Super oortjes voor weinig

Fijne magnetische oortjes in oplaaddoosje, die lang meegaan er goed uitzien en prima geluid voor een superprijs. De automatische verb8nding is supersnel en handig in gebruik. Erg blij mee, ook 2 paar gekocht voor de kleinkinderen, ook die zijn er blij mee.

Fordeler

Speelduur, geluid en magnetische kliksysteem, en automatische verbinding.

Ulemper

Alleen witte en zwarte exemplaren gezien. Geen blauw of groen en old school pink voor de ladies.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT1108WT True wireless koptelefoons

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT1108WT True wireless koptelefoons

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Batteriets levetid er omtrentlig og kan variere avhengig av bruksforholdene.