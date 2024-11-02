Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
TAT1108BK/00
Tydelig samtalekvalitet
6 mm drivere gir kraftig bass
Ergonomisk design for komfort
IPX4 sprut-/svettebestandig
Uansett hvor lang dagen er, har disse hodetelefonene det du trenger. Du får 5 timers avspillingstid og 10 ekstra timer med det praktiske ladeetuiet i lommeformat.
Hør lydene slik de var ment å høres. Disse hodetelefonene bruker tilpassede 6 mm dynamiske drivere for å gi deg en ekte lytteopplevelse. Driverens store effekt forsterker dynamikken og bassen, slik at du aldri går glipp av noe.
Ikke la lyder fra omverden forstyrre lyttingen. Disse hodetelefonene har en AI-mikrofon som bruker en avansert AI-algoritme til å filtrere ut støyen du ikke vil høre, og sikre tydelig samtalekvalitet. Hør hverandre klart og tydelig hver gang.
3.4
av 5
9
Anmeldelser
Tetebleue
02/11/2024
France
Incroyable rapport qualité/prix !!
Très bonne surprise que ces écouteurs. Qualité sonore étonnante à ce prix, finitions de bonne facture. Agréables à porter, résistants à l’humidité, compatibles Siri et Google Assistant, et avec une très bonne gestion des bruits ambiants par le micro lors des appels…je suis véritablement conquis, surtout compte tenu du prix!! Seule la recharge des écouteurs via la batterie du boîtier est plutôt lente.
Fordeler
Prix, qualité sonore, performances du micro lors des appels
Ulemper
Charge lente des écouteurs
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT1108WT Casque True Wireless
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT1108WT Casque True Wireless
BramSt
17/10/2024
Nederland
Geweldige oordopjes
Hele fijne oordopjes in combinatie met mijn iPhone en de Bass Booster app. Ik heb vrij smalle hooringangen en de kleinste bijgeleverde dopjes zitten perfect, eindelijk oordopjes die er niet steeds uitvallen. Het geluid is prima en vooral de fysieke knopjes zijn heel prettig, je moet de knopjes echt indrukken voordat er iets gebeurt, met andere oordopjes gebeurt er bij een minimale aanraking al iets wat je niet wilt. De accu gaat erg lang mee. Kortom een hele goede aankoop.
Fordeler
Zitten goed, mooi geluid, fysieke knopjes
Ulemper
Geen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT1108WT True wireless koptelefoons
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT1108WT True wireless koptelefoons
Dutchcowboy
01/08/2024
Nederland
Bekreftet kjøper
Super oortjes voor weinig
Fijne magnetische oortjes in oplaaddoosje, die lang meegaan er goed uitzien en prima geluid voor een superprijs. De automatische verb8nding is supersnel en handig in gebruik. Erg blij mee, ook 2 paar gekocht voor de kleinkinderen, ook die zijn er blij mee.
Fordeler
Speelduur, geluid en magnetische kliksysteem, en automatische verbinding.
Ulemper
Alleen witte en zwarte exemplaren gezien. Geen blauw of groen en old school pink voor de ladies.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT1108WT True wireless koptelefoons
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT1108WT True wireless koptelefoons
Batteriets levetid er omtrentlig og kan variere avhengig av bruksforholdene.