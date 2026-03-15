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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Helt trådløse, åpne ørepropper
Øreringstil
Opptil 28 timers avspillingstid
Bluetooth-flerpunkt
Disse åpne øreproppene festes enkelt, men sikkert til det ytre øret, og med et fleksibelt ledd kan du justere festet for maksimal komfort. Presis luftledning leder lyd inn direkte i ørekanalen uten å forsegle den, slik at du også hører det som skjer i omgivelsene dine.
Du får 7 timers avspillingstid fra en full opplading og ytterligere 21 timer fra etuiet. Hvis du trenger en rask boost, setter du øreproppene tilbake i etuiet i bare 15 minutter for å få en ekstra time. Det tar 2 timer å lade øreproppene helt opp, og med monomodus kan du bruke én ørepropp om gangen, mens den andre lades.
Avansert Bluetooth-tilkobling gir deg en mer stabil tilkobling for sømløs strømming, og du kan koble til to Bluetooth-enheter samtidig. Hør på spillelisten, eller lytt uforstyrret til favorittpodkasten din uten å få plagsomme avbrudd i lyden.
5.0
av 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Dominus1973
15/03/2026
Nederland
Bekreftet kjøper
Zeer goede oortjes, licht en blijven zitten
Ik gebruik ze nu al een tijdje voor mijn werk als taxi chauffeur en het is voor mij echt een top product. Zitten als gegoten en zijn heel makkelijk in gebruik en hebben ook een goed volume. 1 klein nadeeltje misschien, ze hebben geen noice canceling wat eventueel van pas zou komen als ik 130 rijd in de avond. Door deze goede ervaring met de open-ear oortjes, zal mijn volgende aankoop ook weer dezelfde zijn! (let op, als je ze net 1 of 2 dagen gebruikt, dan moet je oor er even aan wennen, vooral als je ze direct 8 uur om hebt maar daarna zitten ze goed zonder last te hebben) Bleutooth is ook helemaal geweldig!, heb ze gedeeld met 2 telefoons voor oproepen (privé en werk) en beide worden direct geconnect!
Fordeler
Zit goed, erg licht, goede connectie bleutooth, goed geluid
Ulemper
Geen noise cancelling, knopje om gesprekken op te nemen is te klein
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes
Sestante44
21/01/2026
Italia
Bekreftet kjøper
Ottimo acquisto TAQ2000BK Auricolari True Wireles
si ascolta benissimo ; è leggera, facile sa usare la scatolina di ricarica è efficiente
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear