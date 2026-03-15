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  • Øreringstil. Åpen øretilpasning.
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  • Øreringstil. Åpen øretilpasning.
  • Øreringstil. Åpen øretilpasning.
  • Øreringstil. Åpen øretilpasning.
  • Øreringstil. Åpen øretilpasning.
  • Øreringstil. Åpen øretilpasning.
  • Øreringstil. Åpen øretilpasning.
  • Øreringstil. Åpen øretilpasning.
  • Øreringstil. Åpen øretilpasning.
  • Øreringstil. Åpen øretilpasning.
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  • Øreringstil. Åpen øretilpasning.
  • Øreringstil. Åpen øretilpasning.
  • Øreringstil. Åpen øretilpasning.
  • Øreringstil. Åpen øretilpasning.
  • Øreringstil. Åpen øretilpasning.
  • Øreringstil. Åpen øretilpasning.
  • Øreringstil. Åpen øretilpasning.
  • Øreringstil. Åpen øretilpasning.

2000 seriesHelt trådløse, åpne ørepropper

TAQ2000BK/00

5
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Tilgjengelig i

Hvit
Hvit
Svart
Svart
Øreringstil. Åpen øretilpasning.
Gled deg over klar lyd og komfort hele dagen med helt trådløse og åpne ørepropper som du bruker som en ørering. Hver propp klipses lett, men sikkert på, mens den åpne øretilpasningen lar deg høre verden rundt deg, og det du hører på.
Se alle fordeler

Øreringstil. Åpen øretilpasning.

  • Helt trådløse, åpne ørepropper

  • Øreringstil

  • Opptil 28 timers avspillingstid

  • Bluetooth-flerpunkt

Åpne ørepropper i øreringstil. Komfortable hele dagen.

Disse åpne øreproppene festes enkelt, men sikkert til det ytre øret, og med et fleksibelt ledd kan du justere festet for maksimal komfort. Presis luftledning leder lyd inn direkte i ørekanalen uten å forsegle den, slik at du også hører det som skjer i omgivelsene dine.

Opptil 28 timers avspillingstid. Slankt ladeetui.

Du får 7 timers avspillingstid fra en full opplading og ytterligere 21 timer fra etuiet. Hvis du trenger en rask boost, setter du øreproppene tilbake i etuiet i bare 15 minutter for å få en ekstra time. Det tar 2 timer å lade øreproppene helt opp, og med monomodus kan du bruke én ørepropp om gangen, mens den andre lades.

Stabil flerpunktstilkobling via Bluetooth

Avansert Bluetooth-tilkobling gir deg en mer stabil tilkobling for sømløs strømming, og du kan koble til to Bluetooth-enheter samtidig. Hør på spillelisten, eller lytt uforstyrret til favorittpodkasten din uten å få plagsomme avbrudd i lyden.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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5.0

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

15/03/2026

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Zeer goede oortjes, licht en blijven zitten

Ik gebruik ze nu al een tijdje voor mijn werk als taxi chauffeur en het is voor mij echt een top product. Zitten als gegoten en zijn heel makkelijk in gebruik en hebben ook een goed volume. 1 klein nadeeltje misschien, ze hebben geen noice canceling wat eventueel van pas zou komen als ik 130 rijd in de avond. Door deze goede ervaring met de open-ear oortjes, zal mijn volgende aankoop ook weer dezelfde zijn! (let op, als je ze net 1 of 2 dagen gebruikt, dan moet je oor er even aan wennen, vooral als je ze direct 8 uur om hebt maar daarna zitten ze goed zonder last te hebben) Bleutooth is ook helemaal geweldig!, heb ze gedeeld met 2 telefoons voor oproepen (privé en werk) en beide worden direct geconnect!

Fordeler

Zit goed, erg licht, goede connectie bleutooth, goed geluid

Ulemper

Geen noise cancelling, knopje om gesprekken op te nemen is te klein

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes

21/01/2026

Italia

Italia

Bekreftet kjøper

Ottimo acquisto TAQ2000BK Auricolari True Wireles

si ascolta benissimo ; è leggera, facile sa usare la scatolina di ricarica è efficiente

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear

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