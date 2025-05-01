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  • Lett, behagelig, sammenleggbar – og spiller i flere dager!
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  • Lett, behagelig, sammenleggbar – og spiller i flere dager!
  • Lett, behagelig, sammenleggbar – og spiller i flere dager!
  • Lett, behagelig, sammenleggbar – og spiller i flere dager!
  • Lett, behagelig, sammenleggbar – og spiller i flere dager!
  • Lett, behagelig, sammenleggbar – og spiller i flere dager!
  • Lett, behagelig, sammenleggbar – og spiller i flere dager!
  • Lett, behagelig, sammenleggbar – og spiller i flere dager!
  • Lett, behagelig, sammenleggbar – og spiller i flere dager!
  • Lett, behagelig, sammenleggbar – og spiller i flere dager!
  • Lett, behagelig, sammenleggbar – og spiller i flere dager!
  • Lett, behagelig, sammenleggbar – og spiller i flere dager!
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  • Lett, behagelig, sammenleggbar – og spiller i flere dager!
  • Lett, behagelig, sammenleggbar – og spiller i flere dager!
  • Lett, behagelig, sammenleggbar – og spiller i flere dager!
  • Lett, behagelig, sammenleggbar – og spiller i flere dager!
  • Lett, behagelig, sammenleggbar – og spiller i flere dager!
  • Lett, behagelig, sammenleggbar – og spiller i flere dager!
  • Lett, behagelig, sammenleggbar – og spiller i flere dager!
  • Lett, behagelig, sammenleggbar – og spiller i flere dager!
  • Lett, behagelig, sammenleggbar – og spiller i flere dager!
  • Lett, behagelig, sammenleggbar – og spiller i flere dager!

4000 seriesPå-øret trådløse hodetelefoner

TAH4209PK/00

4
| (47) Anmeldelser

Tilgjengelig i

Blå
Blå
Rosa
Rosa
Silkehvit
Silkehvit
Svart
Svart
Lett, behagelig, sammenleggbar – og spiller i flere dager!
Med opptil 55 timers avspilling vil disse trådløse hodetelefonene som sitter på øret, holde deg fornøyd i flere dager mellom hver lading. Du får god lyd, dynamisk bass for dypere bass selv ved lave volumer, og du kan aktivere en innstilling med lav forsinkelse for videoer.
Se alle fordeler

Lett, behagelig, sammenleggbar – og spiller i flere dager!

  • Lette på-øret-hodetelefoner

  • Naturlig lyd. Dynamisk bass

  • Opptil 55 timers avspillingstid

  • Klare samtaler

Så lette og behagelige at du kan bruke dem i timevis

Så lette og behagelige at du kan bruke dem i timevis

Disse hodetelefonene som sitter på øret er tilpasset for komfort i hverdagen. Det polstrede hodebåndet er så lett at du knapt merker det, og de myke øreklokkene kan vinkles slik at de føles helt riktige. Hver øreklokke er polstret med minneskum. Jo mer du bruker dem, desto mer vil du elske dem.

Flott lyd selv ved lavt volum med dynamisk bass

Flott lyd selv ved lavt volum med dynamisk bass

Du får flott lyd fra driverne på 32 mm og grei passiv støyisolering fra passformen på øret. Hvis du elsker en god basslinje, kan du aktivere dynamisk bass via Philips Headphones-appen og nyte favorittlåtene dine fullt ut selv om du lytter stille.

55 timers avspillingstid. USB-C-lading

55 timers avspillingstid. USB-C-lading

Med opptil 55 timers avspillingstid får disse trådløse hodetelefonene deg gjennom mange spillelister. De lades helt opp på bare to timer via USB-C, og en rask lading på 15 minutter gir deg nok strøm til å holde musikken i gang i to timer til.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

47

Anmeldelser

01/05/2025

Sverige

Sverige

smooth

not topsound but is sufficent in most types of music etc

Denne omtalen gjelder 4000 series TAH4209PK Trådlösa on-ear-hörlurar

Denne omtalen gjelder 4000 series TAH4209PK Trådlösa on-ear-hörlurar

12/11/2025

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Brilliant sound quality.

Brilliant sound quality for the price and a great colour.

Ulemper

None

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series TAH4209BL On-ear wireless headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series TAH4209BL On-ear wireless headphones

07/04/2025

United Kingdom

United Kingdom

My experience with the Philips H4209PK/00 Wireless Headphones has been nothing short of delightful. Seriously, these things are a game-changer. The audio quality? Crystal clear, a real treat for the ears. It's not just loud; there's a beautiful equilibrium between the bass thump and the treble's shimmer – a finely tuned orchestra in my ears, if you will. I've listened to everything from soaring operatic arias to the gritty crunch of my favorite indie rock band, and these headphones have handled it all with aplomb. Comfort is key, and these don't disappoint. They're featherlight; I often forget I'm even wearing them, which is a huge plus during those marathon listening sessions. Picture this: curled up on the sofa, lost in a captivating audiobook, utterly oblivious to the world outside. That's the kind of immersive experience these headphones deliver. The Bluetooth connection has been rock-solid, never once dropping out on me, even with a few errant walls in the way. Battery life is another strong suit. Let's just say I've gone days without needing a recharge – a veritable marathon of musical enjoyment! Honestly, I've been pleasantly surprised by the longevity. And the price? For the level of performance you get, it's a steal. These headphones punch far above their weight class, offering a premium listening experience without the premium price tag. If you're in the market for a pair of wireless headphones that don't skimp on quality or comfort, look no further. The Philips H4209PK/00 are, in my humble opinion, a truly exceptional value. They're a total knockout.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series TAH4209BK On-ear wireless headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series TAH4209BK On-ear wireless headphones

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