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TAH4209BL/00
Lette på-øret-hodetelefoner
Naturlig lyd. Dynamisk bass
Opptil 55 timers avspillingstid
Klare samtaler
Disse hodetelefonene som sitter på øret er tilpasset for komfort i hverdagen. Det polstrede hodebåndet er så lett at du knapt merker det, og de myke øreklokkene kan vinkles slik at de føles helt riktige. Hver øreklokke er polstret med minneskum. Jo mer du bruker dem, desto mer vil du elske dem.
Du får flott lyd fra driverne på 32 mm og grei passiv støyisolering fra passformen på øret. Hvis du elsker en god basslinje, kan du aktivere dynamisk bass via Philips Headphones-appen og nyte favorittlåtene dine fullt ut selv om du lytter stille.
Med opptil 55 timers avspillingstid får disse trådløse hodetelefonene deg gjennom mange spillelister. De lades helt opp på bare to timer via USB-C, og en rask lading på 15 minutter gir deg nok strøm til å holde musikken i gang i to timer til.
4.0
av 5
47
Anmeldelser
Tonchan
01/05/2025
Sverige
smooth
not topsound but is sufficent in most types of music etc
Denne omtalen gjelder 4000 series TAH4209PK Trådlösa on-ear-hörlurar
Denne omtalen gjelder 4000 series TAH4209PK Trådlösa on-ear-hörlurar
Bird10
12/11/2025
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Brilliant sound quality.
Brilliant sound quality for the price and a great colour.
Ulemper
None
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series TAH4209BL On-ear wireless headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series TAH4209BL On-ear wireless headphones
Lexi24
07/04/2025
United Kingdom
My experience with the Philips H4209PK/00 Wireless Headphones has been nothing short of delightful. Seriously, these things are a game-changer. The audio quality? Crystal clear, a real treat for the ears. It's not just loud; there's a beautiful equilibrium between the bass thump and the treble's shimmer – a finely tuned orchestra in my ears, if you will. I've listened to everything from soaring operatic arias to the gritty crunch of my favorite indie rock band, and these headphones have handled it all with aplomb. Comfort is key, and these don't disappoint. They're featherlight; I often forget I'm even wearing them, which is a huge plus during those marathon listening sessions. Picture this: curled up on the sofa, lost in a captivating audiobook, utterly oblivious to the world outside. That's the kind of immersive experience these headphones deliver. The Bluetooth connection has been rock-solid, never once dropping out on me, even with a few errant walls in the way. Battery life is another strong suit. Let's just say I've gone days without needing a recharge – a veritable marathon of musical enjoyment! Honestly, I've been pleasantly surprised by the longevity. And the price? For the level of performance you get, it's a steal. These headphones punch far above their weight class, offering a premium listening experience without the premium price tag. If you're in the market for a pair of wireless headphones that don't skimp on quality or comfort, look no further. The Philips H4209PK/00 are, in my humble opinion, a truly exceptional value. They're a total knockout.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series TAH4209BK On-ear wireless headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series TAH4209BK On-ear wireless headphones