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Utgått

Trådløse hodetelefoner som omslutter øret

TAH4205WT/00

2.9
| (39) Anmeldelser

Tilgjengelig i

Blå
Blå
Hvit
Hvit
Rød
Rød
Svart
Svart
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Digg musikken din med kraftigere bass. Disse trådløse hodetelefonene har en BASS-forsterkerknapp, slik at du kan løfte stemningen når du vil. Du får opptil 29 timers avspillingstid, hurtiglading og stilige matte farger å velge mellom.
Se alle fordeler

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  • Elementer på 32mm / lukket bakside

  • Hodetelefoner

  • Kompakte sammenleggbare

  • Opptil 29 timers avspillingstid

BASS-forsterkningsknapp. Sterkere bass med et tastetrykk

BASS-forsterkningsknapp. Sterkere bass med et tastetrykk

Disse hodetelefonene som omslutter øret, kan skryte av kraftige akustiske neodymdrivere på 32 mm som gir deg klar lyd og fyldig bass. Når du vil ha mer, trykker du bare på BASS-forsterkningsknappen, slik at du umiddelbart kan føle forskjellen.

29 timers avspillingstid. USB-C-lading

29 timers avspillingstid. USB-C-lading

Du får opptil 29 timers avspillingstid med to timers lading via USB-C. Hvis du begynner å gå tom for strøm, vil en rask 15-minutters lading holde musikken i gang i ytterligere fire timer.

Lett, justerbart, polstret hodebånd

Lett, justerbart, polstret hodebånd

Disse hodetelefonene i stilige matte farger har en polstret hodebøyle som er så lett at du knapt kommer til å føle det. De myke øreklokkene er tydelig merket for venstre/høyre øre, og de kan vinkles til de føles komfortable.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

2.9

av 5

39

Anmeldelser

03/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great for those with sensitive hearing

I use them to listen to audiobooks, music, videos, take calls, all the things you use them for. But I also use them to cancel out most sounds when I get overstimulated (am anxious and autistic) and also use them at concerts as I get overstimulated in loud environments but love concerts for the vibes. I agree with the other reviewee about the constant 'battery low' warning when you get to 15%. Very annoying indeed.

Fordeler

29 hours of listening

Ulemper

Warning at 15% every minute or so

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH4205BK On-ear Wireless Headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH4205BK On-ear Wireless Headphones

03/01/2025

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Alles super

Einfache Bedienung. Guter Klang. Geringes Gewicht.

Fordeler

Passt alles

Ulemper

Keine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer

03/04/2023

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

für den preis ist es das wert

für den preis ist es das wert,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Batteriets levetid er omtrentlig og kan variere avhengig av bruksforholdene.