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Utgått
TAH4205RD/00
Elementer på 32mm / lukket bakside
Hodetelefoner
Kompakte sammenleggbare
Opptil 29 timers avspillingstid
Disse hodetelefonene som omslutter øret, kan skryte av kraftige akustiske neodymdrivere på 32 mm som gir deg klar lyd og fyldig bass. Når du vil ha mer, trykker du bare på BASS-forsterkningsknappen, slik at du umiddelbart kan føle forskjellen.
Du får opptil 29 timers avspillingstid med to timers lading via USB-C. Hvis du begynner å gå tom for strøm, vil en rask 15-minutters lading holde musikken i gang i ytterligere fire timer.
Disse hodetelefonene i stilige matte farger har en polstret hodebøyle som er så lett at du knapt kommer til å føle det. De myke øreklokkene er tydelig merket for venstre/høyre øre, og de kan vinkles til de føles komfortable.
2.9
av 5
39
Anmeldelser
RatMan43
03/01/2023
United Kingdom
Great for those with sensitive hearing
I use them to listen to audiobooks, music, videos, take calls, all the things you use them for. But I also use them to cancel out most sounds when I get overstimulated (am anxious and autistic) and also use them at concerts as I get overstimulated in loud environments but love concerts for the vibes. I agree with the other reviewee about the constant 'battery low' warning when you get to 15%. Very annoying indeed.
Fordeler
29 hours of listening
Ulemper
Warning at 15% every minute or so
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH4205BK On-ear Wireless Headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH4205BK On-ear Wireless Headphones
Geli 1960
03/01/2025
Deutschland
Bekreftet kjøper
Alles super
Einfache Bedienung. Guter Klang. Geringes Gewicht.
Fordeler
Passt alles
Ulemper
Keine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer
Mako5
03/04/2023
Deutschland
Bekreftet kjøper
für den preis ist es das wert
für den preis ist es das wert,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer
Batteriets levetid er omtrentlig og kan variere avhengig av bruksforholdene.